استعلم حالاً.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة حزيران 2024 برقم الهوية عبر منصة مظلتي لعموم المحافظات

يتساءل المتقدمين والمتقدمات عن موعد الإعلان النهائي عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة حزيران 2024 لأن فترة الانتظار تجاوزت المهلة التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية عبارة عن إعانة مالية يحصل عليها الألف من الأسر العراقية، وتقدم الإعانة بشكل استثنائي وليس دائم، لأن هيئة الحماية الاجتماعية لديها برامج دعم متعددة للكثير من الأسر العراقية منها منح للطلاب و رواتب شهرية للنساء الأرامل والمطلقات،

كما هناك دعم لذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين العاجزين عن العمل وفقاً للفحوصات الطبية المقدمة، ولن تتوقف الوزارة عن تقديم المساعدات وتستمر في يد العون للأسر المتعففة رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، واليوم ننشر لحضراتكم ما توصل إليه فريق موقعنا البديل حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة حزيران 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة حزيران 2024

سبق وقامت هيئة الحماية الاجتماعية تحت رئاسة أحمد خلف السومري بالإعلان رسمياً عن إطلاق دفعة جديدة من الرعاية الاجتماعية بعد المطالبة الجامعية من الألف من المواطنين، وحسب أخر إحصائيات قامت بها وزارة العمل أن إجمالي المساعدات المقدمة على مدار العام الماضي 2023 وصلت 900 ألف، ويصل إجمالي مستفيدي الدفعة السابعة بعد إنتهاء البحث الإجتماعي 70 ألف، والجدير بالذكر أن خلال هذه الفترة تقوم الوزارة بصرف منحة للطلاب، وتجهز كشوفات الدفعة السابعة والأخيرة لتقديمها لمجلس الوزراء العراقي من أجل توقيع الموافقة على صرف الموازنة المالية وبعد ساعات قليلة يتم الكشف عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

خطوات استخراج أسماء المشمولين بالدفعة الأخيرة العراق 2024-1445

لقد مضى الكثير ولن يتبقى إلا أيام معدودة وسوف يحصل المتقدمين على المستحقات وتجدون الكشوفات بالنتائج عبر الانترنت بأقل وقت ومجهود لذا عليكم اتباع ما يلي:.