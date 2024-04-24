رابط منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf في عموم العراق spa.gov.iq/umbrella

رابط منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية يشغل بال عدد كبير من المواطنين والمواطنات بمختلف أنحاء العراق، حيث الكل في انتظار الوجبة السابعة التي مفترض أن كانت تظهر مع نهاية عام 2023 المنصرم، ولكن لم تُعلن بعد، ونوضح لكم رابط منصة مظلتي وكيفية الاستعلام عن أسماء مشمولي الرعاية حال إعلان كشوفات المشمولين للوجبة الجديدة، فكونوا معنا.

منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية

آخر ما تم إتاحته من قبل العمل العراقية لمستفيدي الرعاية هو ملحق من الوجبة السادسة ولم تُعلن وجبات بعدها أو ملحق لأي وجبة سابقة، وحال ظهور وجبة جديدة، فعلى المستفيدين الاستعلام بالسير على الخطوات التالية:

التوجه إلى رابط مِنصة مظلتي للرعاية الاجتماعية على شبكة الإنترنت.

للرعاية الاجتماعية على شبكة الإنترنت. اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية ورقم الوجبة.

اختيار ملف pdf الخاص بكشف المشمولين في محافظتك.

حمله وابحث عن اسمك داخل الكشوفات باسمك أو برقمك الوطني إن كنت ضمن المشمولين.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

وضحنا لكم متابعينا الكرام عبر البديل رابط منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية، والذي من خلاله يمكن التعرف على أسماء المشمولين للوجبة الجديدة حال الإعلان عنها، ولم يُعلن بعد عنها، وكل من تتوافر به شروط الرعاية سيكون مشمول بتِلك الوجبة إن شاء الله، وتأتي الشروط على النحو التالي: