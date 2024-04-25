“استعلم من هنا” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الكشوفات التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لعدد كبير من الأسر العراقية الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، وإليكم خطوات الاستعلام….

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

بدأت عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية يبحثون عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الملحوظ الذي تشهده البلاد، وأكدت الوزارة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن بقية الأسماء بعد فرز الطلبات المقدمة واختيار الأسر الأولى بالرعاية والتي انطبقت عليهم الشروط الآتية:

شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية

أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

أن يكون مقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت .

وألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك .

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام “للرجال.

كما يجب أن يكون عمر المتقدمات من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية