molsa.gov.iq هسة كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر موقع وزارة العمل الرسمي في عموم محافظات العراق

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، لايزال البحث حول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من قبل جميع محدودي الدخل والفقراء الذي يقطنون في دولة العراق، حيث لاتزال وزارة العمل العراقية تباشر أعمال الفحص الخاصة بكافة الطلبات التي قدمت من قبل الفئات الاولى بالرعاية لاختيار مستحقي الدعم ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة، واليكم طريقة تحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 فور اعتمادها من قبل السيد الوزير.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يمكنك الاطلاع على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 وتحميلها على جهازك في دقائق معدودة بعد أن يتم اعتمادها واختيلر مستحقي راتب الرعاية الاجتماعية بشكل رسمي، حيث قامت الحكومة العراقية باطلاق هذا البرنامج من أجل توفير حياة كريمة للفئات الاولى بالرعاية كالارامل والمطلقات، من أجل مساعدتهم على شراء مستلزماتهم من طعام وشراء، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع الوزارة الرسمي:

قم بالدخول على موقع وزارة العمل العراقية، أو ابدء فى الدخول فى موقع منصة مظلتي.

قم بالضغط على قسم الخدمات الالكترونية.

قم باختيار برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024.

الآن حدد رقم الوجبة المراد الاستعلام عن المستفيدين منها.

اختر اسم محافظتك التي تقيم بها.

قم بادخال جميع البيانات المطلوبة منك، والتي على رأسها رقم الهوية الوطنية.

اضغط على كلمة “استعلام”.

سيظهر لك الايقونة الخاصة بتحميل الكشوف pdf.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

والآن مع شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024 التي حددتها وزارة العمل العراقية:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم بالعراق بشكل دائم.

أن يكون المتقدم لا يقل عدد افراد اسرته عن 4.

من المتوقع أن يتم الايام القادمة الكشف عن موعد صدور كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر المواقع الالكترونية من قبل الحكومة العراقية بشكل رسمي، حيث يوجد الالاف من الاسر في انتظار صرف الراتب، وتحديدا الفقراء ومحدودي الدخل.

يمكنك البحث عن اسمك في كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بعد أن يتم اعتمادها من قبل وزارة العمل العراقية خلال الايام القادمة، حيث سيتم فحص الطلبات واختيار المستفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية الذي يحدد وفقا لعدد افراد الاسرة.