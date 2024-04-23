طريقة عمل كيكة السميد بالخلاط سهلة وسريعة وطعم لذيذ

كيكة السميد بالخلاط ، من ألذ أنواع الكيك التي يتم تحضيرها في البيت بكل سهولة، وتعد من الحلويات التي تقدم بالشربات فهي تختلف عن الكيك العادي في الشكل والطعم، وهي عبارة عن خليط من الدقيق، والسميد، وجوز الهند الذي يميزها بنكهة شهية ومميزة جدًا، وتعد من ألذ وأخف أنواع الكيك ومقاديرها سهلة وبسيطة تجعلنا نقوم بتحضيرها بكل سهولة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات عمل كيكة السميد بالخلاط بطريقة سهلة وسريعة بالمنزل.

مكونات عمل كيكة السميد بالخلاط

لتحضير الكيكة نحتاج إلى المكونات الآتية وهي: –

٣ بيضات. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من الخل. كوب إلا ربع سكر. كوب إلا ربع زيت. نصف كوب من جوز الهند. كوب إلا ربع حليب سائل. كوب زبادي حوالي ١٠٠ملي. ٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. كوب من الدقيق الأبيض. كوب من السميد. 2 كوب من الشربات البارد.

طريقة العمل

طريقة تحضير كيكة السميد بالخلاط بخطوات بسيطة وهي كما يلي: –

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض، والفانيليا، والخل، والسكر ونخفق المكونات لمدة دقيقتين حتى يصبح الخليط فاتح.

نضيف الزيت، والزبادي، والحليب السائل للخليط ونعيد الخفق مرة ثانية.

نسكب الخليط في وعاء عميق ونضيف له الدقيق، والبيكنج بودر ونقلب المكونات.

ثم نضيف السميد ونقلب المكونات حتى يتكون لدينا خليط ناعم وخالي من التكتلات.

طريقة تسوية كيكة السميد

يسكب الخليط في صينية مبطنة بالزبدة ورشة من الدقيق، ثم ندخل الصينية فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠درجة مئوية على الرف الشبكي في المنتصف، ثم تترك حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي من أعلى ومن أسفل، نخرجها من الفرن ثم تسقى بالشربات البارد وهي ساخنة، ثم تترك حتى تتشرب الشربات ثم تزين بجوز الهند وتقطع وتقدم بالهنا والشفا.