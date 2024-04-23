طالع كشوف pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في جميع المحافظات عبر موقع منصة مظلتي الالكترونية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين في العراق، حيث أن الرعاية تقدم دعم مالي للأسر التي تستحق الدعم وبعض الفئات التي تحتاج للإعانة المادية لتساعدهم على تخفيف مصاعب الحياة، كما تحرص وزاره العمل والشئون الاجتماعية على توفير حياة اجتماعية كريمة لهم، كما تحرص الرعاية أيضا على تحسين مستوى المعيشة والمستوى الاجتماعي للأسر الفقيره، وتقوم الرعاية بتقديم وجبه كل فتره بهدف تحسين جوده حياة المواطنين في العراق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 هي الأكثر بحثا عبر محرك بحث “جوجل”، حيث تحرص الرعاية الاجتماعية على صرف مبلغ من المال للأشخاص الذين لا يملكون مصدر دخل بهدف مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد،، ويتم صرف الوجبة للرجال من سن 18حتي 60 عام، اما بالنسبة للنساء فهي من سن 15سنه حتي 55 سنه، وبعد انتهاء وزارة العمل والشئون الاجتماعية من عمليات المراجعة والتصفيه أعلنت عن اقتراب موعد الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية :

في البداية يجب عليك زيارة موقع منصة مظلتي الالكترونية.

ثم قم بإدخال بياناتك الشخصية مثل رقم الهوية الخاص بك والاسم بطريقة صحيحة.

وبعد ذلك يجب عليك الانتقال إلى خانه أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

ثم حدد رقم الوجبة التي ترغب الاستعلام عنها.

وفي النهاية عليك النقر على ايقونة البحث وسوف تظهر لك اسماء المقبولين للاستفادة من الدعم.

شروط الرعاية الاجتماعية

يبحث المواطنين في العراق على شروط الرعاية الاجتماعية، وهي الشروط التي حددتها الحكومة العراقية الواجب توفرها في المواطنين الذين لديهم رغبه في الحصول على الوجبة من الرعاية الاجتماعية، ويمكنك الاستعلام عن تلك الشروط من خلال منصة مظلتي الالكترونية، وإليكم الشروط: