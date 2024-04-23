السعر الإقتصادي والأداء المقبول والتصميم الجذاب.. هاتف Honor X9 5G مميزاته وعيوبه

أطلقت شركة هونر هاتفها الجديد HONOR X9 5G حيث تم تصميم الهاتف بمواصفات متطورة بنفس مستويات الهواتف الرائدة، والتي تجعل الهاتف الاختيار الأمثل لمحبي هذه الفئة من الهواتف، لكونه الهاتف الأفضل في الفئة المتوسطة، حيث يأتي الهاتف بشاشة حجمها كبير وذات دقه عالية مما يمنح مستخدم الهاتف تجربه أفضل في القراءة ومشاهدة الفيديوهات والاستمتاع أيضا بتجربته لعب ممتعة.

مواصفات هاتف هونر HONoR X9 5G

جاء هاتف HONOR X9 5G بمواصفات مميزه ومطوره كالأتي:

يدعم الهاتف شريحتين اتصال Nano sim.

يدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس.

ابعاد الهاتف 166.1×75.8×8.1 ملم.

وزن الهاتف 189 جرام.

الكاميرا الامامية جيدة وتأتي الكاميرا الامامية بدقه 16 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية جيدة ايضا وتأتي الكاميرا الخلفية بدقه 48 ميجا بيكسل و2 ميجا بكسل فتحة العدسة f/2.4 عدسة ماكرو و2 ميجا بكسل فتحة العدسة f/2.4 عدسة عمق.

يدعم تصوير الفيديو بدقة 1080ميجا بكسل.

الميكرفون مدعوم.

البلوتوث مدعوم.

جي بي إس مدعوم.

إن إف سي مدعوم.

يدعم الشحن السريع 66 واط بسعة بطارية 4800 مللي امبير.

اللون الاسود، الفضي، الازرق.

يدعم مستشعر البصمة حيث يمكن فتح الهاتف عن طريق بصمة الاصبع الجانبية.

نوع الشاشة IPS LCD.

معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.

حجم الشاشة 6.81 بوصة.

حجم الشاشة بالنسبة للجهاز 89.2%.

دقة الشاشة 1080×2388 بكسل.

كثافة البكسلات 385.

نظام التشغيل Android 11, Magic UI 4.2.

نوع المعالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm).

معالج ثماني النواة O cta-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 660 Silver).

معالج الرسوميات Adreno 619.

مميزات هاتف HONOR X9 5G

يأتي هاتف HONOR X9 5G بمجموعه من المميزات التي تجعله الهاتف الأفضل بين الهواتف الرائدة ومن أهم المميزات:

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 66 واط.

كما يأتي الهاتف ببطارية كبيرة والتي تجعله يعمل لفتره طويلة خلال اليوم.

يأتي الهاتف بإصدارين للذاكره سواء عشوائيه أو صلبه والتي تكفي لتحميل كافه التطبيقات والملفات.

كما أن مستشعر البصمة يعمل بأداء جيد من حيث السرعة في الاستجابة.

يدعم إن إف سي.

عيوب هاتف HONOR X9 5G

بعد معرفه بعض من مميزات الهاتف نجد أن هناك مجموعه من العيوب موجوده في هاتف HONOR X9 5G والتي منها:

لا يدعم خاصيه صوت الأستيريو.

ايضا لا يدعم تركيب كارت ميموري.

بالإضافه إلي أنه لا يدعم تصوير الفيديو بدقة 4k.

سعر الهاتف

وفقا لأخر تحديث لأسعار هاتف HONOR X9 5G والتي تختلف من دوله لأخري: