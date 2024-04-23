لغز ممتع لأقوياء الملاحظة.. أوجد الدجاجة المختلفة في الصورة خلال 25 ثانية فقط

تعتبر الألغاز البصرية ممتعة وتساعد على تنشيط العقل وتحسين الذاكرة، وتساعد على التسلية أثناء أوقات الفراغ، ويمكنك حل الألغاز بشكل فردي أو بشكل جماعي مع الأصدقاء أو أفراد العائلة، واليوم ومن خلال موقع البديل سوف نقدم لكم لغز رائع وممتع لأقوياء الملاحظة من سلسلة الألغاز التي تتطلب العثور على عنصر مختلف في الصورة من بين مجموعة عناصر متشابهة، والدجاجة هي العنصر المطلوب العثور عليه في لغز اليوم.

أوجد الدجاجة المختلفة في الصورة

في هذا اللغز نقدم لكم صورة، وتحتوي هذه الصور على كثير من الدجاجات المتشابهة، ويوجد دجاجة واحده مختلفة في الصورة، وكل ما عليك في لغز اليوم هو العثور على الدجاجة المختلفة، وحتى يصبح الأمر أكثر إثارة وتشويق يحب عليك العثور على الدجاجة المختلفة خلال 25 ثانية فقط.

والآن ابحث عن الدجاجة المختلفة من خلال الصورة التالية:

جواب اللغز

هل تمكنت من العثور على الدجاجة المختلفة أم لا؟

يمكنك إخبارنا بذلك في التعليقات.

وإذا لم تتمكن من العثور على الدجاجة المختلفة يمكنك المحاولة مرة أخرى ربما تتمكن من العثور عليها.

والآن سوف نقدم جواب اللغز للأشخاص الذين فشلوا في العثور على الدجاجة المختلفة.

ويمكنك رؤية الدجاجة المختلفة في العمود الموجود منتصف الصورة وهي الدجاجة الأولى من أسفل هذا العمود، وجاء الإختلاف في إصبع الدجاجة.

وحتى يصبح الأمر أكثر وضوحًا قمنا بتوضيح الاختلاف الموجود في الدجاجة بدائرة من خلال الصورة التالية:

والآن وبعد أن انتهينا من هذا اللغز، أخبرنا في التعليقات:

هل كان هذا اللغز ممتع أم لا؟