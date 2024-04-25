بيس ١٢ حزم المدربين رجع من تاني تحديث ناري اي فوتبول بيس للمدربين وعيش أعلى المستويات بيس 2024 Manager pack: Xabi Alonso

العديد من الاحداث الكروية التي تدور حول العالم في الوقت الحالى، وفي ظل هذه الطروق معادك شركة Konami انها لا تفوت الفرص الذهبية النادرة، بعد مباراة ريال مدريد والسيتي وبعد الاداء الرائع الذي قدمتة مانشستر سيتي قررت لعبة eFootball اطلاق حزم المدربين، ومنهم المدرب الفني الشهير والاكثر قوة علي الاستحواذ داخل ملاعب كرة القدم وهو المدرب Guardiola مدرب فريق السيتيزن المتميز، الان اصبح متوفر في حزم المدربين بمبلغ بسيط من عملات كوينز بيس في مدة عقد لا باس بها.

Manager pack: المدرب جوارديولا

اجواء كرة القدم الكلاسيكية تعود من جديد، في مثل عام 2013 بعد اكتشاف جوارديولا لفريق مانشستر سيتي وتحقيقه العديد من البطولات المعروفة، يعود الجوارديولا من جديد في باكج حزم المدرب ليخطو الان داخل عالم eFootball في قدرات استحواذ مرتفعة واداء حركي متميز، بالتاكيد سوف تود اضمام مدرب مثل جوارديولا في فريق الاحلام الخاص بك فسوف تكون نقلة قوية لابطال الساحرة المستديرة في الملعب.

الاستحواذ علي اللعب : 88 كرة مضادة طويلة: 34 هجمة مرتدة سريعة: 74 كرة طويلة: 32

يمكن للمدرب جوارديولا ان يضيف ال الفريق 1 من نقاط التقدم لدي كل لاعب عندما يقوم بلعب باسلوب الاستحواذ علي اللعب داخل المساحات الديقة وذلك لخبرته المعروفة وتقدمة في هذا الاسلوب.

Manager pack: Xabi Alonso

يعود اسطورة الماضي الشهير اللاعب المعروف تشابي الونسو، ليواكب احداث كرة القدم الحديثة في ظهوره برداء مدرب لاهم الفرق الحالية داخل اسوار ملاعب كرة القدم، يمكنك الان الحصول علي المدرب Xabi من خلال التعاقد معه بمبلغ رمزي من عملات كوينز بيس الذهبية، يستطيع المدرب Xabi ان ينتقل بفريق الاحلام الخاص بك الي خبرة الهجمات المضادة فهو دائماً ما يعتمد علي سرعات الفريق الخاص به والهجمات المضادة.

هجمة مرتدة سريعة: 88

الاستحواذ علي اللعب: 74

الكرة الطويلة المضادة: 37

الكرات العرضية: 68

يمكن للمدرب المتميز Xabi ان يضيف الي الفريق الخاص بيك 1 من نقاط التقدم عند بدء المباراة لزيادة من مستوي تسارع اللاعبين في الملاعب تبقاً لاسلوبه الشهير “الهجمة المرتدة السريعة”