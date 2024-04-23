عائد شهري يصل إلى 30% البنك الأهلي يطرح شهادات استثمار جديدة ….. تعرف على التفاصيل

يهتم عدد كبير من المواطنين بالتعرف على تفاصيل شهادات البنك الأهلي 2024، والتي أعلن عنها البنك الأهلي خلال الآونة الأخيرة ولاقت اهتمام وبحث عدد كبير من الأشخاص الراغبين في الاستثمار، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على أهم التفاصيل الخاصة بشهادات البنك الأهلي 2024….

عائد شهري يصل إلى 30% البنك الأهلي يطرح شهادات استثمار جديدة

أعلن البنك الأهلي على الصفحة الرسمية له على الإنترنت عن طرح شهادات استثمار مختلفة وبعائد مختلف على مدار الثلاث سنوات والتي يصل عائدها إلى 26% عائد سنوي، في السنة الأولى و 22% في السنة الثانية، و 18% للسنة الثالثة ويمكن للعميل الإقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع من فروع البنك هذا بالإضافة إلى اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان هذه الشهادات، على أن يتم احتساب العائد من بداية اليوم التالي ليوم الشراء.

الشهادة البلاتينية السنوية

كما أعلن البنك الأهلي أيضاً عن طرح شهادة استثمار بلاتينية سنوية والتي يصل عائدها الشهري إلى 23.5%، والعائد اليومي 23% والعائد السنوي يصرف بنهاية المدة إلى 27%، والحد الأدنى للشراء هو 1000 جنيه ومضاعفتها،

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

المدة 3 سنوات .

العائد الشهري 21.5% .

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

المدة : 3 سنوات.

العائد: 14.25% .

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

المدة: 3 سنوات .

سعر العائد: 27.5%.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

المدة: 5 سنوات.

سعر العائد الشهري: 14.25%

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