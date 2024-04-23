نزلها الأن ..تردد قناة بداية 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمتابعة أقوي البرامج

قناة بداية السعودية، واحدة من أهم وأكبر القنوات السعودية، تنقل أخبار العالم أول بأول بدقة عالية في الصوت والصورة دون انقطاع أو تشويش، وهذا ما جعل البحث عن تردد قناة بداية الجديدة 2024 متصدر منصات البحث بصورة دائمة، وفي التقرير التالي نسرد على حضراتكم أحداث الترددات سواء كان على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات وخطوات الإضافة.

قناة بداية وأهم برامجها

كما ذكرنا مسبقًا أن قناة بداية سعودية الأصل، تم إطلاقها لأول مرة في ربيع الثاني 1426 هجريًا، الموافق تاريخه ميلاديًا يونيو 2005، ومنذ ذلك التاريخ حتى وقتنا الحالي وهي تمكنت من خطف أنظار جميع متابعيها بسبب ما تقدمة من برامج مختلفة ومتنوعة، والجدير بالذكر أن قناة بداية لم تكن تعمل هذا الإسم وإنما كان تعرض باسم “زواج”، وتقدم عدد كبير من البرامج والتي تنقل ثقافة المجتمع السعودي أبرزها:

برنامج مهر العودة.

برنامج التكية.

برنامج فوانيس.

بنت العرسان.

زد رصيدك ولدي.

برنامج البيت يجمعنا.

برنامج بالقرآن نحيا.

برنامج شورت بيت.

إلى جانب تشكلية أخرى من البرامج الأخرى والمتنوعة.

تردد قناة بداية عبر القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات برقم E26.9.

تردد قناة بداية:12053.

معدل الاستقطاب: عمودي “V”.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

إحداثيات قناة بداية على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة بداية عبر عرب سات:12419.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

إضافة قناة بداية على جهاز الريسيفر