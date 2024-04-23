كم نقطة يحتاجها ريال مدريد للتتويج بالدوري الأسباني؟.. والمباريات المتبقية للفريق في البطولة

يقترب النادي الملكي ريال مدريد من تحقيق لقب الدوري الأسباني بعد الفوز على أقرب منافس له نادي برشلونة في الكلاسيكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبهذا الفوز يصل نادي ريال مدريد إلى النقطة 81 ويتوقف نادي برشلونة عند النقطة 70 ليصبح الفارق 11 نقطة لصالح ريال مدريد.

كم نقطة يحتاج ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الأسباني؟

حتى يتوج رسميًا نادي ريال مدريد بلقب الدوري الأسباني يحتاج إلى الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحده، أي أن ريال مدريد يحتاج إلى 7 نقاط للتتويج بلقب الدوري الأسباني للمرة 36 في تاريخ النادي، وقد يفقد ريال مدريد اللقب في حال التعثر في المباريات المتبقية له في البطولة وفوز نادي برشلونة في جميع المباريات المتبقية له.

المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوي الأسباني

ريال مدريد يواجه ريال سوسيدات في الأسبوع 33 يوم الجمعة 26 أبريل 2024.

ريال مدريد يواجه قادش في الأسبوع 34 يوم السبت 4 مايو 2024.

ريال مدريد يواجه غرناطة في الأسبوع 35 يوم الأحد 12 مايو 2024.

ريال مدريد يواجه ألافيس في الأسبوع 36 يوم الأربعاء 15 مايو 2024.

ريال مدريد يواجه فياريال في الأسبوع 37 يوم الأحد 19 مايو 2024.

ريال مدريد يواجه ريال بتيس في الأسبوع 38 يوم الأحد 26 مايو 2024.

المباريات المتبقية لبرشلونة في الدوري الإسباني