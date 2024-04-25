شـــنو اي فوتبول بيس تحديث ناري الإثنين المقبل نزول فعالية باتشات Brazilian Club 3.5.1

العديد من الاحداث الكروية التي تدور الان في ملاعب الكامب نو وغيرها من ملاعب الساحرة المستديرة، لتعود الينا شركة Konami باقوي فعاليات الدوري البرازيلي وهي Brazilian Clubs التي بامكانك استلام العديد من المكافات القوية والحديثة في الحدث الحالي من خلال بعض الخطوات البسيطة.

فعالية Brazilian Club 3.5.1 تحديث 2034/4

يعتبر هذا الحدث من اقوي احداث الوضع التنافسي لما يقدمة من تجربة كروية ممتعه ومميزة، حيث ان احداث الفعالية تدور كول اختيار كل لاعب من المنافسين واحد من فرق الدوري البرازيلي المتصدرين، ويفضل اختيار الفريق الاخير فهو الاقوي، وبعد ذلك تتم عملية البحث التلقائية للبحث عن منافس لك قد قام باختيار فريقك البرازيلي الخاص، في مباراة قوية مقابل مكسب 50 كوينز بيس موبايل، وغيرها من الهدايا والمميزات المهمة.

المشاركة في فعالية الدوري البرازيلي شهر ابريل 2024

يمكنك الان الدخول الي الدوري البرازيلي واختيار الفريق الخاص بك والمنافسة للحصول علي العديد من المميزات مثل:

مهارات تدريب مميزة لكل لاعب.

الحصول علي 50 كوينز بيس عند الفوز بالمباراة.

الحصول علي عدد 2 من برامج التدريب 10 الاف نقطة.

العديد من عملات GP تبدا من 30,000 عملة عند الفوز في المباراة.

يمكنك المشاركة في الفعالية ببعض اللاعبين من فريق الاحلام الخاص بك، وذلك من ضمن شروة الفعالية التي تتيح لك اختيار لاعب او اثنين للدخول معك في الفريق البرازيلي في تشكيلة المباراة المنتظرة.

طريقة تحميل لعبة بيس موبايل 3.5.1

يمكنك الان تحميل نسخة لعبة بيس موبايل واستغلال العديد من العروض والاحداث المتصدرة بمناسبة دوري ابطال اوروبا الخالي، كذلك الدوري الانجليزي والكاس وغيرهم من البطولات العالمية المنتظرة، نظراً لذلك قررت شركة Konami اطلاق العديد من التحديثات القوية، وللاستفادة منها عليك اتباع الخطوات التالية: