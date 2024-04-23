“استعلــم عــن فلوســـك moss.gov.eg“ رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يبحث الكثير من المستفيدين عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وهو من أبرز المساعدات التي تقدمها الحكومة المصرية للأسر المعوزة وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ولكن يجب العلم أنه يتم الحصول عليه وفق مجموعة من الشروط وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكنك الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يتطلب منك زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي. من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على زر الإستعلام عن نتيجتك. ثم بعد ذلك يتطلب منك تدوين الرقم القومي الخاص بك. أخيرا بمجرد النقر على زر استعلام سوف تظهر النتيجة الخاصة بك سواء بالقبول أو الرفض، في حالة القبول سوف يوضح لك قيمة الدعم وموعد الصرف.

الشروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة وهي:

يجب أن يكون المتقدم ليس لديه مصدر دخل ثابت، وفي حين وجود مصدر دخل يجب أن لا يزيد عن 400 جنيه شهري.

في حالة إذا كان المتقدمين من كبار السن يجب أن يتعدى أعمارهم 65 عام.

يشترط أن يكون الأسرة المتقدمة لديها أطفال مقيدة بالمدارس.

يجب أن يكون لدى المتقدم ما يعيقه عن العمل.

متاح التقديم للأطفال الأيتام وذوي الإعاقات.

قيمة معاش تكافل وكرامة

يجب العلم أنه تم زيادة قيمة المعاش بنسبة 15٪ وذلك ليكون معاش الأسرة 826 جنيه بدلا من 718.75 جنيه، ومن المقرر أن يكون معاش ذوي الاحتياجات الخاصة ليكون 743.91 جنيه بدلا من 646.88 جنيه، بينما معاش الأيتام سوف يكون 578.59 جنيه وذلك بدلا من 503.13 جنيه.