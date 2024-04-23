تسريبات خريطة جاتا 6 الجديدة وأحدث شفرات جاتا للاعبين 2024 “توقعات مذهلة”

الجميع ينتصر بفارغ الصبر النسخة الجديدة للعبة جاتا GTA وذلك بعد العرض الحماسي الذي طرحته الشركة بعد عشر سنوات انتظار لمحبي لعبة جاتا ولاعبيها الذين بدأوا بتخيل حجم الخريطة الجديدة بناءا على التسريبات التي تم تداولها ولذلك نعرض لكم أحدث تسريبات خريطة جاتا 6 الجديدة المتوقعة.

تسريبات خريطة جاتا 6 الجديدة

من المتوقع عن ألعاب شركة روكستار بأنها ضخمة الحجم ومليئة التفاصيل الشيقة التي تجذب اللاعبين، وفي كل مرة تقوم الشركة بإطلاق لعبة جديدة أو تحديث لأي من ألعابها نتفاجأ بحجمها مقارنةً باللعبة السابقة وتكون ذات تفاصل أكثر لكن ما هو حجم خريطة GTA 6 المتوقع وفقًا للتسريبات والعرض الوحيد للعبة وأيضًا الأخبار المنتشرة عنها؟

وفقًا للسريبات المطروحة في الفيديو الترويجي فإن خريطة لعبة Grand Theft Auto 6 قد تتمتع بأضخم خريطة بين ألعاب روكستار مجتمعة ولم يتم طرح خريطة بهذا الحجم من قبل، فخلافًا للشوارع والمدن والتفاصيل التضاريس المختلفة، قد تتواجد الجزر المتصلة والمنفصلة عنها.

توقعات خريطة جاتا 6 من اللاعبين

تم طرح أحدث تصميم تخيلي “افتراضي” لخريطة جاتا 6 ضمن مشروع Project Americas الذي ابتكره اللاعبين، كما نلاحظ وجود مثلث برمودا الشهير تجسيدا للواقع وهو أحد الأساطير المشهورة وهو مكان تمر السفن من خلاله وتختفي وفقًا لمجموعة من الأحداث المجهولة حتى وقتنا هذا، وهناك إذا رأيناه في اللعبة فيجب توقع عشرات وربما مئات الأسرار المعروضة عن روكستار في سلسلة جاتا.

شفرات لعبة جاتا 2024 للاعبين