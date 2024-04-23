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تسريبات خريطة جاتا 6 الجديدة وأحدث شفرات جاتا للاعبين 2024 “توقعات مذهلة”

صورة samar adel samar adelمنذ 14 ساعة
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تسريبات خريطة جاتا 6 الجديدة
تسريبات خريطة جاتا 6 الجديدة

الجميع ينتصر بفارغ الصبر النسخة الجديدة للعبة جاتا GTA  وذلك بعد العرض الحماسي الذي طرحته الشركة بعد عشر سنوات انتظار لمحبي لعبة جاتا ولاعبيها الذين بدأوا بتخيل حجم الخريطة الجديدة بناءا على التسريبات التي تم تداولها ولذلك نعرض لكم أحدث تسريبات خريطة جاتا 6 الجديدة المتوقعة.

تسريبات خريطة جاتا 6 الجديدة

من المتوقع عن ألعاب شركة روكستار بأنها ضخمة الحجم ومليئة التفاصيل الشيقة التي تجذب اللاعبين، وفي كل مرة تقوم الشركة بإطلاق لعبة جديدة أو تحديث لأي من ألعابها نتفاجأ بحجمها مقارنةً باللعبة السابقة وتكون ذات تفاصل أكثر  لكن ما هو حجم خريطة GTA 6 المتوقع وفقًا للتسريبات والعرض الوحيد للعبة وأيضًا الأخبار المنتشرة عنها؟

وفقًا للسريبات المطروحة في الفيديو الترويجي فإن خريطة لعبة Grand Theft Auto 6 قد تتمتع بأضخم خريطة بين ألعاب روكستار مجتمعة ولم يتم طرح خريطة بهذا الحجم من قبل، فخلافًا للشوارع والمدن والتفاصيل التضاريس المختلفة، قد تتواجد الجزر المتصلة والمنفصلة عنها.

توقعات خريطة جاتا 6 من اللاعبين

تم طرح أحدث تصميم تخيلي “افتراضي” لخريطة جاتا 6 ضمن مشروع Project Americas الذي ابتكره اللاعبين، كما نلاحظ وجود مثلث برمودا الشهير تجسيدا للواقع وهو أحد الأساطير المشهورة وهو مكان تمر السفن من خلاله وتختفي وفقًا لمجموعة من الأحداث المجهولة حتى وقتنا هذا، وهناك إذا رأيناه في اللعبة فيجب توقع عشرات وربما مئات الأسرار المعروضة عن روكستار في سلسلة جاتا.

شفرات لعبة جاتا 2024 للاعبين

الشفرة جهاز الكمبيوتر بلاي ستيشن PC اكس بوكس xBox عن طريق هاتف اللعبة
شفرة المشي سكران

 

 LIQUOR Triangle, Right, Right, Left, Right, Square, O, Left Y, Right, Right, Left, Right, X, B, Left 1-999-547867
شفرة زيادة سرعة الركض للحد الأقصى

 

 CATCHME TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE Y, LEFT, RIGHT, RIGHT, LT, LB, X 1-999-228-8463
شفرة السباحة بشكل أسرع في النهر أو البحر

 

 GOTGILLS LEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT LEFT, LEFT, LB, RIGHT, RIGHT, RT, LEFT, LT, RIGHT 1-999-468-44557
شفرة تغيير الجاذبية

 

 FLOATER Left, Left, L1, R1, L1, Right, Left, L1, Left Left, Left, LB, RB, LB, Right, Left, LB, Left 1-999-356-2837
شفرة تغيير الطقس

 

 MAKEITRAIN R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X 1-999-625-348-7246
شفرة القفز بالمظلة من على جبل او من على طائرة او أي مرتفع

 

 SKYDIVE LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1 LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, LEFT, LEFT, RIGHT, LB 1-999-759-3483
شفرة حماية من الرصاص لتكون خارقاً مضاداً للرصاص – شفرة الموت gta 5

 

 PAINKILLER RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE RIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y 1-999-724-654-5537
شفرة تقليل مستوى المطالبة وملاحقة الشرطة لك

 

 LAWYERUP R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT RB, RB, B, RT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT 1-999-5299-3787
شفرة رفع درجة مطالبة الشرطة لك ومطاردتها لك

 

 FUGITIVE R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT RB, RB, B, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT 1-999-3844-8483
شفرة الحصول على صحة ودرع كاملين

 

 TURTLE CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1 B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB 1-999-887-853
شفرة اعادة شحن القدرة الخاصة

 

 POWERUP X, X, Square, R1, L1, X, Right, Left, X A, A, X, RB, LB, A, Right, Left, A 1-999-769-3787
شفرة تقليل الإحتكاك

 

 SNOWDAY Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1 Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB 1-999-766-9329
شفرة GTA V للسقوط الحر

 

 SKYFALL L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT 1-999-759-3255
شفرة GTA V لتحسين التصويب

 

 DEADEYE SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, X X, LT, RB, Y, LEFT, X, LT, RIGHT, A 1-999-332-3393
شفرة تبطئ الوقت

 

 SLOWMO Triangle, Left, Right, Right, Square, R2, R1 Y, Left, Right, Right, X, RT, RB 1-999-756-966
شفرة القفز العالي

 

 HOPTOIT L2, L2, Square, O, O, L2, Square, Square, Left, Right, X Left, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, RB, RT 1-999-467-8648
شفرة لجعل قبضة يدك متفجرة

 

 HOTHANDS RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2 RIGHT, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LT 1-999-4684-2637
شفرة اطلاق رصاصات مشتعلة من كل أسلحتك

 

 INCENDIARY L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1 LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, RIGHT, LB, LB 1-999-462-363-4279
شفرة اطلاق رصاصات متفجرة من أسلحتك

 

 HIGHEX Right, Square, X, Left, R1, R2, Left, Right, Right, L1, L1, L1 Right, X, A, Left, RB, RT, Left, Right, Right, LB, LB, LB 1-999-444-439
شفرة الحصول على جميع الأسلحة بذخيرة كاملة TOOLUP TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1 Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, Down, X, LB, LB, LB 1-999-8665-87
شفرة اظهار BMX Bike BANDIT Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, O, Triangle, R1, R2 Left, Left, Right, Right, Left, Right, X, B,Y, RB, RT 1-999-226-348
شفرة الهيليكوبتر Buzzard Helicopter BUZZOFF O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle B, B, LB, B,B,B,LB, LT, RB, Y, B, Y 1-999-289-9633
شفرة سيارة Caddy Vehicle HOLEIN1 O, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, O, X B, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A 1-999-4653-461
شفرة سيارة Comet Vehicle COMET R1, O, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1 RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB 1-999-266-38
شفرة الطائرة gta v Duster Plane FLYSPRAY Right, Left, R1, R1, R1, Left, Triangle, Triangle, X, O, L1, L1 Right, Left, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB 1-999-359-77729
شفرة سيارة القمامة TRASHED Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right 1-999-872-7433
شفرة سيارة Rapid GT Vehicle RAPIDGT R2, L1, O, Right, L1, R1, Right, Left, O, R2 RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT 1-999-727-4348
شفرة الدراجة البخارية Shitzu PCJ 600 ROCKET R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1  RB, Right, Left, Right, RT, Left, Right, X, Right, LT, LB, LB 1-999-762-538
شفرة الليموزين Stretch Limo Vehicle VINEWOOD R2, Right, L2, Left, Left, R1, L1, O, Right RT, Right, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right 1-999-846-39663
شفرة الطائرة gta v Stunt Plane BARNSTORM O, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle B, Right, LB, LT, Left, RB, LB, LB, Left, Left, A, Y 1-999-227-678-676
شفرة طائرة Dodo Airplane EXTINCT 1-999-398-4628 1-999-398-4628 1-999-398-4628
شفرة سيارة Duke O’Death Car DEATHCAR 1-999-332-84227 1-999-332-84227 1-999-332-84227
شفرة الغواصة Kraken Sub BUBBLES 1-999-282-2537 1-999-282-2537 1-999-282-2537

 

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صورة samar adel samar adelمنذ 14 ساعة
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