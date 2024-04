تسريبات خريطة جاتا 6 الجديدة وأحدث شفرات جاتا للاعبين 2024 “توقعات مذهلة”

الشفرة جهاز الكمبيوتر بلاي ستيشن PC اكس بوكس xBox عن طريق هاتف اللعبة

شفرة المشي سكران LIQUOR Triangle, Right, Right, Left, Right, Square, O, Left Y, Right, Right, Left, Right, X, B, Left 1-999-547867

شفرة زيادة سرعة الركض للحد الأقصى CATCHME TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE Y, LEFT, RIGHT, RIGHT, LT, LB, X 1-999-228-8463

شفرة السباحة بشكل أسرع في النهر أو البحر GOTGILLS LEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT LEFT, LEFT, LB, RIGHT, RIGHT, RT, LEFT, LT, RIGHT 1-999-468-44557

شفرة تغيير الجاذبية FLOATER Left, Left, L1, R1, L1, Right, Left, L1, Left Left, Left, LB, RB, LB, Right, Left, LB, Left 1-999-356-2837

شفرة تغيير الطقس MAKEITRAIN R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X 1-999-625-348-7246

شفرة القفز بالمظلة من على جبل او من على طائرة او أي مرتفع SKYDIVE LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1 LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, LEFT, LEFT, RIGHT, LB 1-999-759-3483

شفرة حماية من الرصاص لتكون خارقاً مضاداً للرصاص – شفرة الموت gta 5 PAINKILLER RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE RIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y 1-999-724-654-5537

شفرة تقليل مستوى المطالبة وملاحقة الشرطة لك LAWYERUP R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT RB, RB, B, RT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT 1-999-5299-3787

شفرة رفع درجة مطالبة الشرطة لك ومطاردتها لك FUGITIVE R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT RB, RB, B, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT 1-999-3844-8483

شفرة الحصول على صحة ودرع كاملين TURTLE CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1 B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB 1-999-887-853

شفرة اعادة شحن القدرة الخاصة POWERUP X, X, Square, R1, L1, X, Right, Left, X A, A, X, RB, LB, A, Right, Left, A 1-999-769-3787

شفرة تقليل الإحتكاك SNOWDAY Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1 Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB 1-999-766-9329

شفرة GTA V للسقوط الحر SKYFALL L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT 1-999-759-3255

شفرة GTA V لتحسين التصويب DEADEYE SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, X X, LT, RB, Y, LEFT, X, LT, RIGHT, A 1-999-332-3393

شفرة تبطئ الوقت SLOWMO Triangle, Left, Right, Right, Square, R2, R1 Y, Left, Right, Right, X, RT, RB 1-999-756-966

شفرة القفز العالي HOPTOIT L2, L2, Square, O, O, L2, Square, Square, Left, Right, X Left, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, RB, RT 1-999-467-8648

شفرة لجعل قبضة يدك متفجرة HOTHANDS RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2 RIGHT, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LT 1-999-4684-2637

شفرة اطلاق رصاصات مشتعلة من كل أسلحتك INCENDIARY L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1 LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, RIGHT, LB, LB 1-999-462-363-4279

شفرة اطلاق رصاصات متفجرة من أسلحتك HIGHEX Right, Square, X, Left, R1, R2, Left, Right, Right, L1, L1, L1 Right, X, A, Left, RB, RT, Left, Right, Right, LB, LB, LB 1-999-444-439

شفرة الحصول على جميع الأسلحة بذخيرة كاملة TOOLUP TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1 Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, Down, X, LB, LB, LB 1-999-8665-87

شفرة اظهار BMX Bike BANDIT Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, O, Triangle, R1, R2 Left, Left, Right, Right, Left, Right, X, B,Y, RB, RT 1-999-226-348

شفرة الهيليكوبتر Buzzard Helicopter BUZZOFF O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle B, B, LB, B,B,B,LB, LT, RB, Y, B, Y 1-999-289-9633

شفرة سيارة Caddy Vehicle HOLEIN1 O, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, O, X B, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A 1-999-4653-461

شفرة سيارة Comet Vehicle COMET R1, O, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1 RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB 1-999-266-38

شفرة الطائرة gta v Duster Plane FLYSPRAY Right, Left, R1, R1, R1, Left, Triangle, Triangle, X, O, L1, L1 Right, Left, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB 1-999-359-77729

شفرة سيارة القمامة TRASHED Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right 1-999-872-7433

شفرة سيارة Rapid GT Vehicle RAPIDGT R2, L1, O, Right, L1, R1, Right, Left, O, R2 RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT 1-999-727-4348

شفرة الدراجة البخارية Shitzu PCJ 600 ROCKET R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1 RB, Right, Left, Right, RT, Left, Right, X, Right, LT, LB, LB 1-999-762-538

شفرة الليموزين Stretch Limo Vehicle VINEWOOD R2, Right, L2, Left, Left, R1, L1, O, Right RT, Right, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right 1-999-846-39663

شفرة الطائرة gta v Stunt Plane BARNSTORM O, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle B, Right, LB, LT, Left, RB, LB, LB, Left, Left, A, Y 1-999-227-678-676

شفرة طائرة Dodo Airplane EXTINCT 1-999-398-4628 1-999-398-4628 1-999-398-4628

شفرة سيارة Duke O’Death Car DEATHCAR 1-999-332-84227 1-999-332-84227 1-999-332-84227