“هتقبض بواكي وألوفات“ وظائف بنك مصر الجديدة 2024 لحديثي التخرج.. ألحق قدم

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن وظائف بنك مصر والتي تم الإعلان عنها من خلال الصفحة الرسمية للبنك ووفقا لما أوضحته الجهات المعنية أنه يحق لجميع الخريجين التقديم على الوظائف ولكن ذلك يتم وفق مجموعة من الشروط وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وظائف بنك مصر

أعلن بنك مصر من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لينكد إن أنه بحاجة إلى عدد كبير من الخريجين ولكن يجب أن يكون عمر المتقدمين لا يتعدى 28 عام كما يجب أيضا أنه يكونوا خريجين الأعوام التالية: 2021، 2022، 2023.

ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن المقبولين سوف يقوموا بمجموعة من المهمات والتي تتمثل في الرد على العملاء واستكمال المعاملات الحسابية الخاصة بهم، بالإضافة إلى التأكد من أرصدة الحسابات وتحويل الأموال وصرف الشيكات، والجدير بالذكر أنه يتطلب من الموظف أيضا التحقق من موازنة درج الأموال مع ورقة تسوية واسترجاع أي نقص أو زيادة.

متطلبات وظائف بنك مصر

يوجد مجموعة من المتطلبات التي يجب توافرها لدى المتقدمين على وظائف بنك مصر وهي: