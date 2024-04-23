“فرصــة ربــح جوائــز ماليـة والسفر للخارج“ امتحانات مسابقة توفاس الدولية وجوائز المسابقة

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالتعاون مع شركة سبريكس بإطلاق مسابقة توفاس الدولية والتي تعمل على قياس مستوى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية في مادة الرياضيات ويمكن للطلاب المتفوقين الحصول على الكثير من الجوائز وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسابقة توفاس الدولية

هي مسابقة يتم إطلاقها كل عام وهي تعمل على قياس المستوى التعليمي لدى الطلاب في مادة الرياضيات ومقارنته بالمستوى العالمي كما يمكن من خلالها أيضا التعرف على مستوى المعلمين والتعرف على جوانب الضعف والعمل على تحسينها، يجب العلم أنه يسمح للمشاركة في تلك المسابقة بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي وتكون مدة المسابقة لكل صف هي أربعون دقيقة.

امتحانات مسابقة توفاس الدولية

يجب العلم أن مستوى الأسئلة في مسابقة توفاس الدولية تختلف من مرحلة لأخرى والتي تكون على النحو التالي:

الصف الثالث الابتدائي تكون عبارة عن مسائل جمع وطرح وضرب.

مسائل الصف الرابع الإبتدائي تشمل القسمة والضرب وترتيب العمليات بالإضافة إلى جمع وطرح الكسور.

الصف الخامس والسادس الابتدائي يكون الاختبار عبارة عن مسائل ضرب وقسمة وترتيب العمليات على الأعداد العشرية والكسور.

اختبار الصف الأول والثاني الإعدادي يشمل الكسور العشرية بالإضافة إلى المعادلات الجبرية الأعداد الموجبة والسالبة.

الصف الثالث الإعدادي الاختبار يشمل مسائل حساب المعادلات ونظام المعادلات بالإضافة إلى الأعداد الموجبة والسالبة.

اختبار الصف الأول الثانوي يشمل مسائل الجذور التربيعية والمعادلات التربيعية والمعادلات كثيرة الحدود.

جوائز مسابقة توفاس الدولية

يحصل التلاميذ الحاصلين على 80٪ فيما أكثر على شهادة اجتياز من المؤسسة بالإضافة إلى الجوائز المالية وفرصة السفر للخارج كما أنهم يحصلوا على العديد من المنح.