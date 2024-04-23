“شغليها للعيال طول النهار” تردد قناة بطوط 2024 على النايل سات بجودة HD بدون تقطيع

يهتم عدد كبير من الأمهات والآباء بالبحث عن تردد قناة بطوط 2024، التي تعد من أهم وأشهر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض عدد كبير من الأفلام الكرتونية والأغاني المفضلة للأطفال على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش، وهذا ما جعلها تبقى على صدارة قوائم محركات البحث خلال الشهور الماضية، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على تردد القناة وخطوات تنزيلها على القمر الصناعي….

تردد قناة بطوط 2024

حيث يمكنكم استقبال تردد قناة بطوط 2024 على القمر الصناعي نايل سات مجاناً دون الحاجة إلى دفع اشتراك شهري أو سنوي، وذلك من خلال التردد التالي:

التردد: 12562.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بطوط على العرب سات

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

برامج قناة بطوط على النايل سات

تهتم قناة بطوط بعرض باقة من الأفلام الكرتونية والأغاني الترفيهية التي تنال اعجاب الكثير من الأطفال من كافة أنحاء العالم العربي، ومنها:

بطة الكرتون.

كرتون الجميلة والوحش.

مسلسل علاء الدين.

كرتون القط والفار.

مسلسل طرزان.

كوكب الكنز.

كرتون ماشا.

تنة ورنة.

خطوات تثبيت تردد قناة بطوط 2024

ويمكنكم تنزيل تردد قتاة بطوط الجديد على الريسيفر والاستمتاع بما تقدمه من أغاني والافلام من خلال اتباع الخطوات الآتية: