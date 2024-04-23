أحدث تردد قناة الجزائرية 2024 على جميع الأقمار وتابع المباريات الهامة

يتم البحث بشدة من قبل عشاق كرة القدم عن تردد قناة الجزائرية، حيث أنها واحدة من أهم القنوات المجانية المشفرة التي يتم فك شفرتها بكل سهولة من خلال استخدام شفرة بيس والتي تهتم ببث مباريات كرة القدم على المستوى الإفريقي والدولي، كما أنها من أول القنوات التي تهتم بكل الأحداث الرياضية ويتم بث القناة على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، ولمعرفة المزيد يرجى متابعة المقال التالي.

تردد قناة الجزائرية

تردد قناة الجزائرية من القنوات التي حازت على إعجاب الملايين على مستوى العالم لما لها من أهمية كبيرة في عالم الرياضة، ويتم بث القناة على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، ومن بينها الآتي:

تردد القناة عبر النايل سات

يمكنكم استقبال تردد قناة الجزائرية عبر النايل سات من خلال اتباع الخطوات التالية:

القمر الصناعي النايل سات. التردد 11680 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

تردد القناة عبر هوت بيرد

كما يمكنكم الحصول على قناة الجزائر الأرضية عبر الدخول على القمر الصناعي هوت بيرد واستخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي هوت بيرد التردد 12577 معامل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

تردد القناة عبر قمر استرا

بالإضافة إلى الترددات السابقة يتم استقبال القناة عبر قمر استرا من خلال المعلومات التالية:

القمر الصناعي استرا التردد 11597 معامل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي

كيفية ضبط قناة الجزائرية

يتم ضبط القناة على الشاشات المستقبلة من خلال اتباع الخطوات التالية: