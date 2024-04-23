أحدث تردد قناة الجزائرية 2024 على جميع الأقمار وتابع المباريات الهامة
يتم البحث بشدة من قبل عشاق كرة القدم عن تردد قناة الجزائرية، حيث أنها واحدة من أهم القنوات المجانية المشفرة التي يتم فك شفرتها بكل سهولة من خلال استخدام شفرة بيس والتي تهتم ببث مباريات كرة القدم على المستوى الإفريقي والدولي، كما أنها من أول القنوات التي تهتم بكل الأحداث الرياضية ويتم بث القناة على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، ولمعرفة المزيد يرجى متابعة المقال التالي.
تردد قناة الجزائرية
تردد قناة الجزائرية من القنوات التي حازت على إعجاب الملايين على مستوى العالم لما لها من أهمية كبيرة في عالم الرياضة، ويتم بث القناة على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة، ومن بينها الآتي:
تردد القناة عبر النايل سات
يمكنكم استقبال تردد قناة الجزائرية عبر النايل سات من خلال اتباع الخطوات التالية:
|القمر الصناعي
|النايل سات.
|التردد
|11680
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
تردد القناة عبر هوت بيرد
كما يمكنكم الحصول على قناة الجزائر الأرضية عبر الدخول على القمر الصناعي هوت بيرد واستخدام البيانات التالية:
|القمر الصناعي
|هوت بيرد
|التردد
|12577
|معامل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
تردد القناة عبر قمر استرا
بالإضافة إلى الترددات السابقة يتم استقبال القناة عبر قمر استرا من خلال المعلومات التالية:
|القمر الصناعي
|استرا
|التردد
|11597
|معامل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
كيفية ضبط قناة الجزائرية
يتم ضبط القناة على الشاشات المستقبلة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على القائمة من خلال استخدام ريم ت التحكم.
- انقر على أيقونة إعدادات.
- اختر تثبيت يدوي.
- تحديد نوع القمر الصناعي.
- إدخال جميع البيانات المتعلقة بالقناة من تردد ومعامل الترميز والاستقطاب.
- انقر على أيقونة موافق.
- بعد الانتهاء من البحث يتم الضغط على حفظ.