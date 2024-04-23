“اجهزوا بسرعة” موعد امتحانات التوجيهي في الاردن 2024 وخطوات ورسوم التسجيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأردن عن موعد امتحانات التوجيهي في الاردن 2024 بشعبتيها العلمي والأدبي، حيث تعد المرحلة التوجيهية من المراحل الهامة والمصيرية في عمر الطلاب حيث تعمل وبشكل كبير على تحديد شكل الحياة المستقبلية لهم واختيار الجامعة التي تتناسب مع القدرات العقلية وحسب درجة الطالب في امتحانات التوجيهي، ولهذا يتم البحث عن موعد الامتحانات والجدول الخاص بقضاء فترة الامتحان وهذا ما يتم توضيحه خلال المقال التالي.

موعد امتحانات التوجيهي في الاردن 2024

موعد امتحانات التوجيهي في الاردن 2024 واحدة من أهم ما يشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الاردن خلال هذه الفترة، وقد جاء موعد القيام بالاختبارات في المرحلة التوجيهية على النحو التالي:

تبدأ الامتحانات بداية من يوم 25 يونيو 2024 والموافق يوم الثلاثاء.

على أن يتم الانتهاء من الاختيارات لشعبتي العلمي والأدبي يوم 15 يوليو 2024 الموافق يوم الإثنين.

جدول امتحانات التوجيهي الاردن 2024

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأردن عن الجدول المحدد للقيام باختبارات التوجيهي على النحو التالي:

الثلاثاء 25 يونيو 2024 التربية الإسلامية. الخميس 27 يونيو 2024 اللغة العربية. السبت 29 يونيو 2024 الرياضيات الورقة الأولى. الثلاثاء 2 يوليو 2024 الرياضيات الورقة الثانية. الخميس 4 يوليو 2024 علوم الحاسوب. السبت 6 يوليو 2024 الفيزياء. الأحد 7 يوليو 2024 علوم البيئة. الثلاثاء 9 يوليو 2024 اللغة الإنجليزية الخميس 11 يوليو 2024 الكيمياء. السبت 13 يوليو 2024 علوم حياتية. الإثنين 15 يوليو 2024 تاريخ الأردن.

طريقة التسجيل في امتحان التوجيهي بالأردن 2024

قررت وزارة التربية والتعليم في الأردن فتح باب التسجيل لامتحانات التوجيهي لعام 2024 وذلك تزامنا مع اقتراب موعد الاختبارات والخطوات كالتالي:

تسجيل الدخول إلى بوابة وزارة التربية والتعليم.

اضف البريد الإلكتروني وكلمة المرور الطالب.

ملء الخانات وإدخال المعلومات الشخصية.

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية والضغط على الامتحانات.

الانتقال إلى الامتحان التوجيهي والنقر على التسجيل.

إدخال كافة البيانات المطلوبة وتحديثها، بما في ذلك البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الشخصي.

رسوم التسجيل في امتحان التوجيهي الأردن

تم الإعلان عن تفاصيل رسوم التسجيل في امتحان الثانوية العامة التوجيهية، حيث تختلف الرسوم وفقًا لنوع التعليم وهو كالتالي: