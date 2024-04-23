رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 …. وزارة التضامن الإجتماعي والشروط اللازمة

يهتم عدد كبير من الأشخاص بالتعرف على رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، والذي يمنح حامله عدد كبير من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الإجتماعي تيسيراً على المواطنين الغير قادرين على تحمل نفقات العلاج وهذا ما تسعى إليه الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت عن تخصيص رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، والذي يتيح لحامله الاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الصحة والعلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الطبية بأسعار مناسبة للأشخاص التي تعاني من إصابات حركية وبصرية وذلك بعد أن يتم الكشف عليهم من قبل لجنة المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الأشخاص في البحث عن هذا الرابط الالكتروني الذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي على الإنترنت .

اضغط على الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

ثم ادخل الرقم القومي للمواطن المكون من 14 رقم.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالطلب المقدم.

ما هي شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

وكانت وزارة التضامن الإجتماعي أعلنت عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وهي: