“فرح ومرح” أحدث تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات والعرب سات

تردد قناة توم وجيري واحدة من القنوات الهامة التي حازت على إعجاب الملايين من الأشخاص حيث تقدم القناة محتوى هادف ومتميز لأطفالنا تجمع بين المحتوى الترفيهي والتعليمي والكوميدي، ولهذا يتم البحث من قبل العديد من الآباء والأمهات عن تردد القناة أنها من القنوات التي تساعد في تكوين شخصية الطفل بشكل معتدل، ولمعرفة التفاصيل حول تردد القناة عبر النايل سات والعرب سات يجب متابعة المقال التالي.

قناة توم وجيري

من القنوات المميزة التي يرجع اسمها إلى كرتون شهير كوميدي يحبه الصغار والكبار، تقدم القناة محتوى مميز يتناسب مع جميع أعمار الأطفال، وحلقات كرتون توم وجيري المتنوعة والممتعة بجانب العديد من أفلام الكرتون المتنوعة ولهذا يبحث أولياء الأمور عن التردد الجديد باستمرار، ويتمثل تردد القناة على النايل سات والعرب سات على النحو التالي:

تردد توم وجيري عبر النايل سات

يتم تجديد التردد من فترة إلى أخرى لتحسين مستوى المحتوى المتقدم ليتناسب مع رغبة جميع المشاهدين والحفاظ على حب الملايين للقناة من خلال تعديل مستوى الصوت والصورة وإضافة محتوى هادف ومتميز للأطفال، ويأتي التردد الجديد على النحو التالي:

تردد القناة 12149 معدل ترميز 27500 معدل استقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة SD

تردد القناة عبر العرب سات

بالإضافة إلى تردد القناة على النايل سات يوجد تردد لها عبر العرب سات وهذا لكثرة الطلب على القناة والحفاظ من المسؤولين عن الجودة المقدمة، ويتمثل تردد القناة على العربسات على النحو التالي: