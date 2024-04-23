“شوف أسمك“.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة 2024

تجد المواطنون العراقيون في هذا الوقت الحاجة إلى الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بشكل كبير، حيث تهدف الوزارة إلى تخفيف العبء المالي عن كاهلهم وتقديم الدعم لهم لمواجهة التحديات المعيشية الصعبة، يعتبر تحديث قوائم المستحقين للرعاية الاجتماعية أمرًا مهمًا جدًا للمواطنين، إذ يتوقعون أن يكونوا ضمن الأشخاص المستفيدين من هذه البرامج لتحسين جودة حياتهم والتغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجههم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يسهل الوصول إلى أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية على منصة “مظلتي”:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية لمنصة “مظلتي“.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مثل رقم الوجبة والدفعة.

تحديد رقم المحافظة التابعة للمواطن.

النقر على خيار “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة”.

الضغط على زر “الاستعلام”.

في حالة إعلان الوزارة عن قوائم بأسماء المستفيدين، يمكن تنزيل قائمة المشمولين في الرعاية الاجتماعية بصيغة PDF للمراجعة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت مجموعة من الشروط الضرورية للحصول على الدعم، وتتضمن هذه الشروط: