“شوف أسمك“.. خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة 2024
تجد المواطنون العراقيون في هذا الوقت الحاجة إلى الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بشكل كبير، حيث تهدف الوزارة إلى تخفيف العبء المالي عن كاهلهم وتقديم الدعم لهم لمواجهة التحديات المعيشية الصعبة، يعتبر تحديث قوائم المستحقين للرعاية الاجتماعية أمرًا مهمًا جدًا للمواطنين، إذ يتوقعون أن يكونوا ضمن الأشخاص المستفيدين من هذه البرامج لتحسين جودة حياتهم والتغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجههم.
الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يسهل الوصول إلى أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية على منصة “مظلتي”:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية لمنصة “مظلتي“.
- إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مثل رقم الوجبة والدفعة.
- تحديد رقم المحافظة التابعة للمواطن.
- النقر على خيار “أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة”.
- الضغط على زر “الاستعلام”.
في حالة إعلان الوزارة عن قوائم بأسماء المستفيدين، يمكن تنزيل قائمة المشمولين في الرعاية الاجتماعية بصيغة PDF للمراجعة.
شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت مجموعة من الشروط الضرورية للحصول على الدعم، وتتضمن هذه الشروط:
- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية العراقية ومقيماً في الأراضي العراقية بشكل دائم.
- لا يجب أن يمتلك أصولاً عقارية ذات قيمة باهظة الثمن أو ممتلكات خاصة.
- عدد أفراد الأسرة لا يجب أن يتجاوز أربعة أشخاص.
- يجب عدم وجود وظيفة للمتقدم سواء في القطاع العام أو الخاص توفر له دخلًا شهريًا ثابتًا.
- يجب أن يكون عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا في حالة الذكور، وبين 15 و55 عامًا في حالة الإناث.
- يجب تقديم جميع المستندات والوثائق المطلوبة بشكل صحيح، حيث قد يؤدي وجود أي خطأ في المعلومات إلى رفض الطلب.
- في حالة وجود مشكلة صحية للمتقدم، يجب تقديم الوثائق التي تثبت ذلك.