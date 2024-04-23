قائمة الخمسة المرشحين لـ جائزة الكرة الذهبية 2024 .. ميسي منهم ولا ؟!

من المسابقات الكبيرة التي تشغل بال متابعي الأحداث الرياضية حول العالم هي مسابقة الكرة الذهبية واللاعب الذي يحصل عليها كل عام، ومن الآن نجد بحث مكثف حول جائزة الكرة الذهبية ومن هم المرشحين للحصول عليها هذا العام، وسوف نوضح لكم كل هذا بتقرير اليوم.

جائزة الكرة الذهبية 2024

جائزة الكرة الذهبية هي تلك الجائزة التي يتم تقديمها لأفضل لاعب كرة قدم حول العالم، وذلك سواء اللاعب أو حارس مرمي أو اللاعبين الناشئين، وذلك للرجال والسيدات، وتِلك الجائزة تكون بعد المفاضلة بين اللاعبين في عدد من المعايير، وقِيل أن المنافسات الخاصة بدوري أبطال أوروبا وأيضًا منافسات كوبا أمركا ستكون ضمن العوامل الحاسمة التي ستُحدد من الفائز بالجائزة هذا العام.

المرشحين للفوز بـ جائزة الكرة الذهبية

وضحنا لكم تفاصيل عن جائزة الكرة الذهبية ويُقام الحفل غالبًا في شهر أكتوبر من كل عام، ومن المفترض أن يكون المرشحين للفوز بالجائزة هذا العام، خمسة على هذا الترتيب:

النرويجي لاعب مانشستر سيتي “إيرلينغ هالاند”.

الإنجليزي لاعب مانشستر سيتي “فيل فودين”.

الفرنسي لاعب باريس سان جيرمان “كيليان مبابي”.

الإنجليزي لاعب بايرن ميونخ “هاري كين”.

الإنجليزي لاعب ريال مدريد “جود بيليغهام”.

علمًا بأن جائزة الكرة الذهبية السنة الماضية قد حصل عليها اللاعب ليونيل ميسي، بينما حصلت عليها للسيدات اللاعبة ايتانا بونماتي، وفي انتظار الشهور القادمة تحديد المرشحين للفوز بالجائزة ومن ثم تكريمهم للحصول عليها، وذلك من داخل العاصمة الفرنسية باريس، حيث لم يُحسم الأمر بعد ولم يتم تحديد من سيحصل على جائزة الكرة الذهبية هذا العام 2024.