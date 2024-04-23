جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظة الإسكندرية

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024، يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي خلال هذه الفترة في محافظة الإسكندرية على مستوى الإدارات التعليمية اختبارات المهام الأدائية، وينتظرون الانتهاء منها لبدء المذاكرة استعداداً لامتحانات الترم الثاني، حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد الامتحانات النهائية لجميع صفوف النقل والشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية،

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور الانطلاق على أحر من الجمر لكي ينتقلون لمراحل جديدة يضعون لها خطط أولية جديدة سعياً وراء تحقيق أحلامهم المنتظرة منذ عدة سنوات، وقد اعتمد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني منذ عدة أيام وخلال التقرير التالي نتعرف عليه سوياً تابعوا معنا.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024

بشكل رسمي اعتمد اللواء محمد الشريف جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في ظل حضور كل من وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتورة نادية فتحي ومدير عام التربية والتعليم نجلاء سليم ومدير إدارة شؤون الطلبة الدكتور سعيد الشوره ومدير المديرية عربي أبو زيد، وتم حسم الأمر وتم الإعلان عن الجدول رسمي والذي يأتي على النحو التالي:

الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 اللغة العربية والخط العربي ساعتان ونصف والتربية الدينية ساعة ونصف.

الخميس الموافق 9 مايو 2024 اللغة الإنجليزية والمدة الزمنية ساعة ونصف ومادة العلوم ساعة ونصف.

السبت 11 مايو 2024 الدراسات الاجتماعية ساعة ونصف وICT ساعة ونصف.

الأحد الموافق 12 من مايو 2024 الرياضيات ساعة ونصف والمهارات المهنية ساعة ونصف.

إجراءات امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024