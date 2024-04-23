التربية الوطنية تُوضح موعد عطلة الصيف 2024 للطلاب والأساتذة والإداريين وفقًا لرزنامة العطل المدرسية

ينتظر الطلاب على أحر من الجمر موعد الإجازة الصيفية التي تأتي بعد أيام من الآن، حيث أوشك الفصل الدراسي الثاني على الانتهاء والتي بعده تبدأ العطلة الصيفية للطلاب والمعلمين وأيضًا الإداريين، ونوضح لكم بتقرير اليوم موعد عطلة الصيف 2024 بناء على رزنامة العطل الرسمية التي أعلنتها وزارة الوطنية الجزائرية، فكونوا معنا.

عطلة الصيف 2024 الجزائر

بوقت سابق صدر بيان عن التربية الوطنية وبه جميع العطل المدرسية التي يحصل عليها الطلاب والمعلمين والإداريين خلال عام 2023-2024، وقد حصل الطلاب والأساتذة بكل مناطق وولايات الجزائر عن العطل المدرسية في هذا العام عدا العطلة الصيفية، والتي مفترض أن تكون وفقًا للبيان على النحو التالي:

عطلة الصيف تبدأ للطلاب وللأساتذة بعد هاية يوم الخميس الموافق الرابع من جويلية لعام 2024.

العطلة الصيفة للسادة الإداريين على حسب المناطق كالتالي: المنطقة الأولى والثانية بعد انتهاء الخميس الموافق 18 لشهر جويلية لعام 2024. المنطقة الثالثة بعد نهاية الخميس الموافق 11 جويلية لعام 2024.



حقيقة تقديم عطلة الصيف 2024 في الجزائر

وضحنا لكم موعد العطلة الصيفية للأساتذة والطلاب وكذلك الإداريين، وهذا بناء على بيان رسمي به رزنامة العطل المدرسية دون تأخير أو تقديم لمواعيد العطل، ولا صحة لما يتردد حول تقديم موعد العطلة أو تأخيرها، فهي في موعدها كما صدر عن وزارة التربية الوطنية للكل.

علمًا بأنهم قد سبقوا عن حصلوا على ثلاث إجازات سابقة وهي على الترتيب، عطلة الخريف، عطلة الشتاء، العطلة الخريفية، وبعد شهرين وأقل يحصلون على العطلة الصيفية، وذلك كلًا حسب المُحدد في بيان الرزنامة.