رسميًا زيادة رواتب المتقاعدين 2024 الجزائر أعرف موعد صرف الرواتب التقاعد بعد تطبيق الزيادة الجديدة

تعتبر زيادة في معاشات التقاعد خطوة هامة نحو تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين في الجزائر، حيث كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد “جعفر عبدلي” عن خطوة جديدة في هذا الصدد، وفيما يلي نلقي نظرة على الخطوات الجديدة وأثرها المحتمل على المجتمع، ومن المتوقع أن تدخل الزيادات في معاشات المتقاعدين حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو 2024، حيث ستُمنح هذه الزيادات بموجب القانون الذي يمنح الحق في زيادة سنوية لمعاشات المتقاعدين، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز معيشة المتقاعدين وتحسين ظروفهم الاقتصادية.

تصريحات زيادة وراتب المتقاعدين في الجزائر

وفي تصريحاته، أكد عبدلي على أهمية دور الدولة في دعم المتقاعدين وعدم التخلي عنهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تحسين المستوى المعيشي للمواطنين الجزائريين بشكل عام، بناءً على توجيهات رئيس الدولة الجزائرية، قررت الحكومة زيادة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد في البلاد. وفقًا لتلك التعليمات، سوف ترتفع معاشات المتقاعدين الذين كانوا يتقاضون 10 آلاف دينار جزائري إلى 15 ألف دينار، بينما ستصل معاشات من كانوا يتقاضون 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، وذلك اعتبارًا من شهر مايو 2024.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالجزائر.

أدخل بدقة جميع البيانات المطلوبة.

قم بتسجيل الدخول باستخدام الاسم وتاريخ الميلاد للمتقاعد.

انتظر استلام رسالة تؤكد قيمة الزيادة المستحقة.

وفي نهاية المقال تظهر هذه الزيادات في معاشات التقاعد الجهود المبذولة من قبل الحكومة الجزائرية لدعم شرائح المجتمع المحتاجة، وتعكس التزامها بتحسين جودة الحياة ومعيشة المواطنين، وهو خطوة إيجابية نحو بناء مجتمع أكثر عدالة ورفاهية.