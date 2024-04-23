الحقي اشتري ياست الكل.. أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 في الأسواق ومحلات الجزارة بعد هبوط الأسعار

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 واحدة من أهم عمليات البحث الرائجة على جوجل منذ عدة أيام، وهذا لأن المواطنين يبحثون على مدار 24 ساعة عنها بعد تراجع الأسعار بشكل ملحوظ في الأسواق لمختلف السلع والمنتجات، كما تراجعت أسعار الدواجن بنسبة كبيرة ووصلت 80 جنيه بعد أن سجلت الآونة الأخيرة لأكثر من 100 جنيه،

وفي الفترة الماضية ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء البقري والجمالي والكندوز والضاني ووصل سعر الكيلو 500 جنيه وهذا ما تسبب في أزمة كبيرة وتراجعت عملية الشراء بسبب هذا الارتفاع وأن سعرها يشكل عبء كبير على المواطنين في ظل غلاء المعيشة والرواتب البسيطة، اليوم نقدم لكم أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024

تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بشن حملات تفقدية على الأسواق ومحلات الجزارة من أجل ضبط الأسعار وعدم مخالفة التسعيرة وعدم حدوث أي تلاعب وتأتي الأسعار على النحو التالي

وصل سعر كيلو اللحم البلدي في محلات الجزارة تتراوح ما بين 330 وحتى 350 جنيه.

سعر كيلو اللحم الضأن يتراوح ما بين 400 وحتى 440 جنيه.

كا سجل سعر كيلو اللحم البتلو 350 إلى 400 جنيه.

كما تصل الكبدة البلدي يتراوح 340 و 380 جنيه.

ووصل سعر كيلو اللحم المفروم الكندوز 350 جنيه..

سعر كيلو الكندوز بين 350 و 420 جنيه.

ويتراوح سجل سعر كيلو اللحم الجملي بين 310 و 330 جنيه..

أسعار اللحوم الحمراء المجمدة في منافذ القوات المسلحة

عند تراجع أسعار اللحوم الحمراء الطازجة بدأت أسعار اللحوم المجمدة والمستورد تتحرك وتتراجع بشكل ملحوظ بقيمة 50 جنيه في الكيلو وتأتي الأسعار على النحو التالي