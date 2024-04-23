مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 21 مترجمة بجودة عالية قصة عشق

يبحث الكثير من المشاهدين عن موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 21 وهو من المسلسلات التركية التاريخية التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة ولكنها نجحت في جذب عدد كبير من المشاهدين من مختلف الدول العربية وذلك بسبب الأحداث المثيرة والشيقة التي يقدمها المسلسل لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 21

مسلسل صلاح الدين من الأعمال التاريخية التي تروي قصة صلاح الدين والصراعات التي خاضها من أجل الدفاع عن الدين الإسلامى ونشر البقعة الإسلامية في الوطن العربي، كما أنه نجح في تحرير بيت المقدس من يد الصليبيين وذلك بعد أن ظل تحت حكمهم لسنوات عديدة، والجدير بالذكر أن صلاح الدين كان معروف بقوته وشجاعته وحسن تصرفه في المعارك، ويجب العلم أن الحلقة الجديدة من المسلسل سوف تشهد مواجهة ما بين جيش صلاح الدين والصليبين.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعرض المسلسل يوم واحد في الأسبوع وهو يوم الإثنين وذلك في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية ويعرض في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وذلك على قناة الفجر الجزائرية.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك الآن تثبيت قناة الفجر الجزائرية ومتابعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر عرب سات