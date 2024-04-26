“عاجل ” .. موعد وجدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية والأدبية حسب تصريح الوزارة الرسمي 2024

أصبح اليوم هو الشغل الشاغل لأولياء الأمور والطلبة والطالبات هو موعد امتحانات الثانوية العامة، فارداد البحث عنه بشكل كبيو بعد الاجتماع الذي تم انعقاده بواسطة وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي مع اتحاد طلاب مصر، حتى يتمكنوا من المناقشة حول جدول الامتحانات.

امتحانات الصف الأول الثانوي 2024

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 للفصل الدراسي الثاني في محافظة القاهرة، بداية من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو، وتستمر امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو.

امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 للفصل الدراسي الثاني في محافظة القاهرة، بداية من يوم الخميس الموافق 9 مايو، وتستمر امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 حتى يوم الخميس الموافق 23 مايو. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 – يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024: يعقد امتحان مادة اللغة العربية.

يوم السبت الموافق 11 مايو 2024: يعقد امتحان مادة الرياضيات، وامتحان الفلسفة والمنطق.

يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024: يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية، وامتحان التاريخ.

يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024: يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 18 مايو 2024: يعقد امتحان مادة الفيزياء.

يوم الأثنين الموافق 20 مايو 2024: يعقد امتحان مادة الكيمياء، وامتحان الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024: يعقد امتحان مادة الأحياء. جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الخميس الموافق 9 مايو 2024: يعقد امتحان مادة اللغة العربية.

الأحد الموافق 12 مايو 2024: يعقد امتحان مادة تطبيقات الرياضيات، وامتحان الجغرافيا.

الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024: يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس الموافق 16 مايو 2024: يعقد امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب المثلثات.

الأحد الموافق 19 مايو 2024: يعقد امتحان مادة الفيزياء، وامتحان التاريخ.

الثلاثاء الموافق 11 مايو 2024: يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وامتحان الكيمياء، وامتحان علم النفس والاجتماع.

الخميس الموافق 23 مايو 2024: يعقد امتحان مادة الأحياء، وامتحان الفلسفة والمنطق

الضوابط الصحية والأمنية

خلال الاجتماع الذي تم انعقاده تم تسليط الضوء على مصلحة الطالب أولاً، وأنها حريصة كل الحرص على توفير كل سبل الراحة لهم، مشيرة بأن القائمين على الجدول وضعوا في اعتبارهم الفترات الزمنية بين الامتحانات بمختلف الشعب، ليتمكن الطلاب من مراجعة دروسهم قبل كل امتحان.

إجازة عيد الأضحى

أكد الدكتور رضا حجازي على أن عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع ستكون قبل أيام عيد الأضحى المبارك، لتوافق يوم السبت الذي سوف يكون موافق العاشر من شهر يونيو القادم، وبذلك ستتيح للطالب فرصة مناسبة حتى يتمكن من مذاكرة دروسه ومراجعتها جيدًا.