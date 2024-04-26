“دلوقتي اعرف” .. كيفية الحصول على تصريح العمرة في توكلنا وكيفية التسجيل أون لاين 2024

يمكنك من الآن الحصول على تأشيرة الحج أو العمرة من خلال موقع إلكتروني وهو توكلنا، ويعتبر هذا من أهم وأفضل ما قامت به الوزارة الخاصة بالحج، لتساعد أي شخص في الحجز بطريقة سهلة وسريعة وخاصة أي مواطن يعيش في دولة السعودية، وفي هذا المقال سنوضح لكم كيفية التسجيل علي توكلنا، وأهم الشروط والبيانات المطلوبة.

الحصول على تصريح العمرة في توكلنا

وبعد أن تم تسجيل الدخول علي الصفحة الرئيسية، والحصول على تصريح العمرة في توكلنا من هنا، واتباع الآتي:

عند فتح الصفحة يظهر لك كلمة خدمات قم بالنقر عليها.

وفي القائمة الدينية الخاصة بالموقع قم باختيار ما ترغب فيه.

حدد بعد ذلك إن كان حج أو عمرة.

وقم بالنقر على كلمة استمر.

قم بكتابة أن كنت فرد واحد أو مجموعة من الأشخاص.

يجب عليك كتابة كافة البيانات للحصول على التصريح الخاص بالعمرة.

قم باختيار الوقت والتاريخ الملائم لك وبعدها سترى 3 ألوان مختلفين.

وبعدها تأكيد من المعلومات الخاصة بك المكتوبة على الصفحة.

وأخيراً إضغط على طلب التصريح.

خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا

استخدمت الدولة العربية السعودية موقع توكلنا أفضل استخدام لحجز العمرة، فيجب عليك قراءة السطور القادمة لمعرفة كيفية التسجيل في توكلنا.