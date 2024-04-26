“ثبته لابنك خليه يفرح ويغني” .. تردد قناة وناسة التحديث الأخير وتابع أغاني وأناشيد الأطفال بأعلى جودة

يظهر اهتمام واسع لدى الناس بمعرفة التردد الخاص بقناة وناسة بيبي، وغالبًا ما تكون القنوات المتخصصة بعرض الرسوم المتحركة من اهتمامات الأطفال بشكل كبير وتحظى بأهمية لدى الكبار كذلك، نظرًا لما تثيره من ذكريات الطفولة الجميلة وعليه، انتهجنا سبيل التعرف على ترددات عدة قنوات كرتونية مرموقة ومتميزة كقنوات وناسة وبيبي كيدز المتاحة عبر القمر الصناعي نايل سات، سوف نقدم في الفقرات التالية التردد الجديد لهذه القناة ليسهل على المتابعين العثور عليها.

تردد قناة وناسة

نقدم لكم هنا تردد قناة وناسة بيبي التي تحظى بشعبية كبيرة ويكثر البحث عنها عبر محركات البحث الخاصة بجوجل من قبل الأمهات والآباء الذين يريدون ترفيه أطفالهم وتعليمهم مهارات عديدة ومفيدة من خلال الأغاني والبرامج الممتعة التي تقدم عبر شخصيات الكرتون الجذابة على القناة، قناة وناسة بيبي استطاعت أن تجذب ملايين من الإعجابات وتشهد ارتفاعًا في عدد المشاهدات يومًا بعد يوم وفيما يلي، سوف نعرض لكم التردد الجديد لقناة وناسة بيبي كالموضح في الأسطر القادمة:

تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد : 11270.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

تردد قناة وناسة على النايل سات

في حين أن التقاط إشارة قناة وناسة بيبي الجديدة يتم عبر قمر نايل سات الاصطناعي كما يلي:

التردد : 11430.

معدل الترميز : 27500.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

اغاني قناه وناسة بيبي

تقدم قناة وناسة بيبي مجموعة مميزة من الألحان التي تتمتع بها أروع شخصيات الرسوم المتحركة التي يحبها الصغار، بالإضافة إلى أبرز وأشهر أغاني الناشئين: