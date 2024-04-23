“ثبته وخلي ابنك يفرفش” .. تردد قناة توم وجيري التحديث الأخير وتابع كل جديد على شاشتها بإشارة قوية

يحظى تردد قناة توم وجيري بأهمية كبيرة للعديد من الآباء الباحثين عنه مؤخرًا، نظرًا لكونه من الترددات التي يرغبون في استقبالها، تعتبر هذه القناة من القنوات الموجهة للأطفال والتي تقدم محتوى شيقًا ومفيدًا، مساهمة في تطوير مهارات الأطفال المتنوعة من خلال برامجها التعليمية المتنوعة، كما تمنحهم قناة توم وجيري الفرصة للاستمتاع بوقت مسلي بفضل عروض الرسوم المتحركة الشهيرة التي تعرضها، بما في ذلك السلسلة المحبوبة للصغار توم وجيري، نستعرض في مقالنا التفاصيل الخاصة بالتردد الجديد للقناة.

تردد قناة توم وجيري

يمكن الإشارة إلى أن إدارة القناة قد حرصت على إضافة مجموعة جديدة من الترددات لتحسين الجودة البثية للمتابعين، والترددات المُخصصة للقناة هي كالآتي:

تردد القناة على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة: SD.

تردد القناة على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة:

كيفية ضبط قناة توم وجيري التردد الجديد على جهاز الاستقبال

يرغب العديد من الآباء والأمهات في معرفة الإجراءات المتبعة التي تمكنهم من إضافة القنوات بسهولة إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، إذ يمكن إنجاز هذا باتباع خطوات بسيطة وواضحة، وتشرح هذه الخطوات في الأجزاء القادمة: