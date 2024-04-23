“اعرفه قبل ما يفوتك” .. موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي تبعًا لقرار وزارة التربية والتعليم جميع المحافظات

مع قرب نهاية الفصل الدراسي الثاني يهتم العديد من اولياء الامور والطلاب بمعرفة موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي، حيث تم الإعلان من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدا امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بداية من يوم الاربعاء الموافق 8 مايو المقبل من العام لحالي، لذلك سوف نتعرف معا علي كل التفاصيل الخاصة بموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي عبر هذا المقال.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وأقرت الوزارة التربية والتعليم إنه سوف تستمر في إقامة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 للترم الثاني خلال شهر مايو كاملة، وموضحة أنه من المقرر أن تبدأ المديريات والإدارات التعليمية بكافة محافظات جمهورية مصر في إعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 خلال الايام القليلة المقبلة.

الإلتزامات الخاصة باداء متحانات الشهادة الإعدادية 2024

هناك عدة ضوابط يجب على الطلبة والطالبات الإلتزام بها في امتحانات الصف الثالث الاعدادي، والتي جاءت علي النحو التالي:

حيث يتم حرمان الطلاب من الامتحانات إذا تم ضبطها تقوم بالغش و منع الغش بكل أساليبه بالطرق القانونية، جيب توسيع المقاعد داخل الفصول لضمان التباعد بين الطلاب خلال الامتحانات، وعدم دخول طلاب الصف الثالث الاعدادي بأجهزة التليفون المحمول أو أي وسيلة إلكترونية لمنع حدوث عملية الغش بين الطلاب و تشديد الرقابة على الطلاب داخل اللجان لمنع أي تصوير للأسئلة، وايضا منع تجمهر أولياء الأمور بمحيط لجان الامتحان، يجب على الطالب بالالتزام واستخدام أدواته من أقلام وآلة حاسبه وفقط لا غير، و صعود الطلاب إلى لجان الامتحانات بشكل منتظم من خلال طابور خلف بعضهم وخروج ايضاً الطلاب من الامتحان في شكل منتظم واحدًا تلو الآخر.