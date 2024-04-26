“ثبتها وتابع الحلقات الجديدة” .. تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2024 بإشارة قوية

تتميز قناة الفجر الفضائية الجزائرية بكونها من القنوات المرموقة في الفضاء الإعلامي العالمي، وقد حازت على تقدير وتنوعها في تقديم محتويات تتسم بالبهجة والحماس، تشتهر القناة بعرضها للعديد من المسلسلات التركية الشهيرة والحديثة على وجه الخصوص، كما تسهم في تقديم باقة من البرامج الترفيهية والإخبارية المختلفة، وقد لاحظت القناة إقبالاً واسعاً من الجمهور بفضل تنوع المحتوى الذي تقدمه وميلها لعرض أشهر المسلسلات مثل “مسلسل صلاح الدين الأيوبي” وغيره، وهو ما سنستعرض تفاصيله لاحقاً.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات الفضائية البارزة والتي تحظى بمتابعة كبيرة، لهذا السبب أقدمت إدارة القناة على تحديث التردد الخاص بها وأسهمت في تحسين جودة برمجتها، توفر هذه القناة محتوياتها بوضوح تام ودون انقطاع طوال الأيام، وذلك دون الحاجة إلى دفع أي رسوم أو الاشتراك، كما تقدم القناة باقة من المسلسلات التركية الشهيرة ومنها مسلسل “قيامة عثمان”، وسنقدم لكم التردد الجديد للقناة فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: العرب سات.

طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية