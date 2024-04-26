“ثبتها وشوف الطبيعة على أصولها” .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لمتابعة أخبار الطبيعة وعالم الحيوان 2024

تعتبر البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك من الأمور الشائعة جدًا في الوقت الحالي، حيث تقدم هذه القناة التلفزيونية الوثائقية العديد من البرامج التثقيفية التي تركز على الجغرافيا، علوم الطبيعة، مملكة الحيوان، استطاعت هذه القناة بمرور الوقت أن تبني سمعة عالمية رائدة، مستفيدة من الموثوقية العالية لمحتواها الذي يلبي اهتمامات متنوعة لدى جمهورها، وسوف نستعرض في السطور التي تلي تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية وأبرز البرامج التي تعرضها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

انطلقت قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي في إذاعة برامجها للمرة الأولى عبر القمر الاصطناعي نايل سات في اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2009، وقد اشتهرت القناة بعالية جودة بثها من ناحية الصوت ونقاء الصورة، إضافة إلى تقديمها للمحتوى بطريقة مستمرة بدون أي توقف أو خلل في الإشارة، وذلك من خلال التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11412.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد آخر للقناة بجودة HD:

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد ناشيونال جيوغرافيك عرب سات

يمكن مشاهدة قناة الناشيونال جيوغرافيك عبر القمر الاصطناعي عرب سات باستخدام هذه الإحداثيات:

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: SD.

برامج قناة National Geographic

توفر القناة مكتبة واسعة من البرامج المختلفة التي تناسب المتطلبات المعرفية للمتابعين، من أهمها: