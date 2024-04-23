“نزلها وعيش أجواء الكورة” .. تردد قناة بين سبورت لمتابعة أخبار الرياضة وكرة القدم التحديث الأخير 2024

أفادت شبكة بي إن سبورت القطرية عن تغطيتها المباشرة لنهائيات كأس آسيا، والتي تمكنت فيها كل من الفرق القطرية والأردنية من الوصول إلى المباراة الختامية بعد بذل مجهود استثنائي وتأمين الانتصارات اللازمة وجمع النقاط خلال دوري المجموعات بالتالي، شهدنا ارتفاعًا في معدلات البحث خلال الفترة الماضية للحصول على التردد الجديد للقناة من أجل متابعة أطوار المباراة الختامية التي ستقام على الأراضي القطرية، حيث يترقب جمهور كثيف من محبي كرة القدم في القارة الآسيوية هذا الحدث لمشاهدة نتائج المباراة ومعرفة الفريق الذي سيتوج بالبطولة الآسيوية في هذا المقال، نقدم لكم التردد الجديد للقناة.

تردد قناة بين سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:12604.

معامل تصحيح الخطأ:⅔.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: رأسي.

الجودة:HD.

تردد قناة بي إن سبورت القطرية 2

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:11054.

معامل تصحيح الخطأ:⅔.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة:

تردد قناة بين سبورت القطرية 3

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد:10850.

معامل تصحيح الخطأ:⅔.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة:

نبذة تردد قنوات بين سبورت المفتوحة

شهدت عمليات البحث عن قنوات بي إن سبورتس المجانية ازديادًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، مواكبة لبداية فعاليات كأس العالم في قطر عام 2024، تحتكر قناة بي إن سبورت حقوق النقل الحي للبطولة داخل الدول العربية، وسنقدم في هذا المقال استعراضًا لترددات القنوات المفتوحة التابعة لشبكة بي إن سبورت الرياضية القطرية، بالإضافة إلى الإشارة إلى بعض المعلومات الرئيسية حول الشبكة.