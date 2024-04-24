“وزارة التربية الوطنية تعلن” موعد عطلة الصيف 2024 للتلاميذ والأساتذة في الجزائر

مع اقتراب انتهاء العام الدراسي أصبح يتساءل جميع الطلاب عن موعد عطلة الصيف 2024 ويجب العلم أن العام الدراسي داخل دولة الجزائر يشهد الكثير من العطلات ولكن العطلة الصيفية تعتبر من أطول العطلات من حيث الفترة لذلك ينتظرها جميع الطلاب والمعلمين بفارغ الصبر لذلك قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم بالإعلان عنها وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

عطلة الصيف 2024

الجدير بالذكر أن عطلة الصيف واحدة من أهم العطلات التي ينتظرها جميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية والعاملين في مجال التعليم وذلك من أجل أخذ قسط من الراحة وقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة تبدأ عطلة الصيف مع نهاية العام الدراسي وتنتهي مع بداية العام الدراسي الجديد ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه من المقرر بدء العطلة الصيفية بداية من يوم السبت الموافق 4 من يوليو 2024 ولكنها سوف تختلف في بعض المناطق وبناء على ذلك سوف تكون موعد العطلة في كل من المنطقة الأولى والثانية بداية من يوم الخميس الموافق 18 من يوليو 2024 بينما سوف تبدأ في المنطقة الثالثة من يوم الأربعاء الموافق 11 من يوليو 2024 ومن المقرر أنها تستمر لفترة تتراوح ما بين 75 يوم وحتى 90 يوم.

موعد إجازة الربيع

تعتبر إجازة الربيع واحدة من العطلات التي يأخذها التلاميذ في العام الدراسي وهي تبدأ من يوم 21 من مارس وتستمر لمدة 18 يوم لتنتهي يوم 7 أبريل.

موعد عطلة الشتاء

هي واحدة من العطلات الدراسية أيضا التي يحصل عليها كل من الطلاب والمعلمين وهي تبدأ من يوم 21 من ديسمبر وتستمر حتى 7 من يناير.