“الفرح قرب من الجميع” الآن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية لجميع المحافظات

من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثيرون من المواطنين في العراق في الفترة الراهنة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصرف مبالغ مالية للمواطنين لتخفيف أعباء الحياة الصعبة والظرف الاقتصادية السيئة التي تسيطر على البلاد، كما يتساءل البعض عن السبب الحقيقي وراء تأخر موعد صرف الوجبة السابعة حتى الآن، وهذا ما نطلعكم عنه في هذا التقرير فتابعونا.

موعد صرف الوجبة السابعة من دعم الرعاية

يعتبر برنامج دعم الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج الخاصة بالدعم للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والأكثر احتياجاً، وهذا لمساعدة تلك الفئات على المعيشة، ويترقب الجميع موعد صرف الوجبات الخاصة بالدعم وتحديداً الوجبة السابعة التي تأخرت بشكل كبير ومقلق، حيث أوضحت وزارة العمل أن الوجبة الساعة تأخرت بسبب كثرة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للحصول على الدعم، بالإضافة إلى عدم توفير التمويل المطلوب لتوزيع الدعم على المستحقين.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

نظراً لتزايد البحث بشكل كبير عن كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، أعلنت وزارة العمل بعض الخطوات التي يمكن من خلالها الاطلاع على كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، والتي يمكن للجميع القيام بتلك الخطوات التي تتمثل في التالي: