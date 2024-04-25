تردد قناة الجزيرة نايل سات عرب سات جودة HD لمتابعة أهم الأخبار بعد تحديث 2024، الذي يُعد من الترددات الأكثر طلبًا على محركات البحث، وذلك نظرًا لأهمية قناة الجزيرة القطرية فهي المصدر الإخباري الأكثر ثقة ومصداقية في الوطن العربي بل والعالمي وخاصة مع الأحداث الفلسطينية الأخيرة، وهي من القنوات التي تتعرض للتشويش في بثها لذلك فهي تحرص دائمًا على جودة بثها لعرض الحقائق بشكل دوري وخلال هذه المقالة سوف نتعرف على كافة الترددات الخاصة بقناة الجزيرة.

تردد قناة الجزيرة نايل سات

يمكنكم متابعة قناة الجزيرة على القمر الصناعي نايل سات عن طريق تثبيت البيانات المطلوبة كالتالي:

التردد: 12520.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الجزيرة hd

التردد: 12347.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الجزيرة علي القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12520.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة استقبال قناة الجزيرة

بواسطة جهاز التحكم عن بعد (الريموت) انقر على الإعدادات من القائمة.

اختر تثبيت من القائمة ومن ثم اضغط علي تثبيت يدوي.

بعد ذلك اختر اسم القمر الصناعي المراد تنزيل التردد الخاص به سواء كان النايل سات أو العرب سات أو غيرهم من الأقمار الصناعية.

ومن ثم قم بإضافة التردد و معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ و الاستقطاب الذي ذكرناه مسبقًا في الخانات المخصصة لهم.

ومن ثم قم بالضغط على ok وسوف يتم البحث عنها بعد ذلك اضغط على حفظ.

وسوف يتم تنزيلها تلقائياً علي الرسيفر الخاص بك، ونذكركم برابط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح تردد قناة الجزيرة نايل سات عرب سات جودة HD لمتابعة أهم الأخبار بعد تحديث 2024