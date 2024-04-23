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“خلاص مفيش وقت”جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي وأدبي
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي وأدبي
بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي وأدبي،وهذا ما جعل عدد كبير من الطلاب يحرصون على الإطلاع عليه حتى يتمكنوا من تنظيم أوقات المذاكرة والإنتهاء من المقررات والمناهج الدراسية المقررة عليهم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي وأدبي…..
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024
حيث يبدأ الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 التي لا تضاف إلى للمجموع ، ومن المقرر أن يبدأ امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الإثنين 10 يونيو 2024، وامتحاني الاقتصاد والإحصاء يكون يوم الأربعاء 12 يونيو 2024، ومن خلال الفقرة التالية سوف تتمكنوا من الإطلاع على جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ….
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة أدبي
- يوم الإثنين الموافق 20 يونيو امتحان مادة التربية الدينية والوطنية.
- يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو امتحان مادة الإقتصاد والإحصاء.
- يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.
- يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.
- يوم السبت الموافق 29 يونيو امتحان مادة التاريخ.
- يوم الثلاثاء 2 يوليو امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
- يوم السبت الموافق 6 يوليو امتحان مادة الجغراقيا.
- يوم الأرفعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس.
- وأخيراً يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 مادة الفلسفة والمنطق.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي
- تبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 شعبة علمي يوم الإثنين الموافق 10 يونيو بإمتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
- يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان الاقتصاد والإحصاء.
- يوم السبت الموافق 22 يونيو امتحان اللغة العربية .
- يوم الثلاثاء 25 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.
- يوم السبت الموافق 29 يونيو امتحان مادة الفيزياء.
- يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
- يوم السبت 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.
- يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو امتحان مادة الجيولوجيا وامتحان مادة الرياضيات البحتة “جبر وهندسة فراغية”.
- يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 امتحان مادة الرياضيات “تفاضل وتكامل”.
- يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية.
- وأخيراً امتحان مادة الرياضيات التطبيقية “الديناميكا” يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 .