اوعى حد يضحك عليك… أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024 بعد خفض الأسعار وحقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024، مع انتهاء شهر أبريل الجاري بدأ المستفيدين من الدعم التمويني يبحثون بكثرة عن أخر التطورات في أسعار السلع التموينية، وهل هناك تغييرات وتحديثات في الأسعار أما أن الأسعار كما هي، يعتبر الدعم التمويني جزء كبير من حياة المواطنين لاعتمادهم الكبير عليه في الحصول على الخبز المدعم بقيمة 5 قروش للرغيف والسلع المختلفة بأسعار مخفضة للغاية،

خلال الفترة الماضية ومع تطوير المنظومة التموينية تم استخراج الألف من المتجاوزين على شبكة التموين ضمن الفئات الغير مستحقة لأسباب مختلفة مثل فاتورة الكهرباء واستهلاك الانترنت وسيارة فارهة موديل جديد، وهذا جاء بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يصل الدعم للمستحقين فقط وتنطبق عليهم المعايير الرسمية، اليوم نقدم لكم عبر السطور التالية أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024

هناك تراجع ملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمختلفة في الأسواق منذ بداية مطلع شهر أبريل الجاري وخلال الفترة القادمة تتحسن الأوضاع مع استمرار التراجع وتأتي قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو على النحو التالي:.

سعر كيلوغرام السكر المعبأ نحو 12.60 جنيه.

كما يصل سعر كيلو الأرز المصري المعبأ 20 جنيه.

سعر زجاجة زيت 800 مللي 30 جنيهً.

المكرونة وزن 400 جرام بسعر 6.50 جنيه،

ووصل سعر كيلو الدقيق المعبأ 18 جنيهًا.

ويصل سعر كيلو الفول بـ9 جنيهات.

سعر 400 جرام من العدس 21 جنيه.

عبوة مسحوق غسيل العادي وزن 400 جرام بسعر 16 جنيهًا.

حقيقة إضافة منحة 100 جنيه على بطاقة التموين

هناك دوافع كثيرة جعل المواطنين يبحثون ليلاً ونهار عن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين التي تداولت أنباء كثيرة عن صرفها مع مقررات شهر مايو المقبل، لكن الحقيقة عكس ما يتم نشره على بعض الصفحات والمواقع، وأن التموين لما تعلن مباشرةً ورسمية عن تلك المنحة وهذا أكبر دليل أن ما يتم تداولة ونشره مجرد شائعات تقوم بنشرها الصفحات لزيادة المتابعين دون مراعاة للمواطنين والأمل الذين يعيشون فيه، ولذلك عدم تصديق كل ما يتم نشره وتحري الدقة من خلال المصادر الرسمية والصفحات الحكومية.