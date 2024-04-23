سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024..شوف هتقبض كام

يعد سلم رواتب المتقاعدين في العراق، من الأمور التي تهم الكثير من المواطنين في بلد أسود الرافدين، في الوقت الحالي من أجل معرفة قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه كل متقاعد في دولة العراق خلال الفترة القادمة، خصوصا بعد زيارة رواتب المتقاعدين في العراق في الفترة الأخيرة.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وقد كشفت وزارة المالية في العراق، خلال الفترة الماضية عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بمقدار مائة ألف دينار عراقي لكل المتقاعدين في العراق، بخلاف الذين يحصلون على راتب شهري يصل إلى نحو مليون دينار عراقي، لذلك سوف نستعرض خلال السطور التالية سلم رواتب المتقاعدين في كافة محافظات العراق.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

وطبقا لوزارة المالية في العراق فإن سلم رواتب المتقاعدين في العراق، خلال الفترة القادمة يكون كتالي:

حيث من يحصل على راتب من المتقاعدين نحو 400000 دينار عراقي سوف يصل الي 500000 ألف دينار عراقي.

فيما يرتفع راتب المتقاعد الذي يحصل على 500000 ألف دينار عراقي إلى 600000 ألف دينار عراقي وهكذا.

الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

ويمكن الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024 كالتالي

سجل الدخول عبر وزارة المالية في العراق.

الدخول عبر الخدمات الإلكترونية.

بعدها قام بالتجول إلى الإستعلام رواتب المتقاعدين في العراق.

تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمتقاعد.

ثم اضغط على عرض النتائج سلم رواتب المتقاعدين في العراق، ولكن تأكد من تدوينك كافة المعلومات الخاص بك بشكل صحيح فضلا عن إجراء كافة العمليات أيضا بشكل صحيح من أجل معرفة قيمة راتبك من وزارة المالية بشكل دقيق.