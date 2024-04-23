«لو جربتيها بالطريقة دي مش هتبطلي تعمليها»… طريقة تحضير كيكة هشة وطرية في المنزل بأقل التكاليف

كيكة الزبادي هي إحدى أنواع الكيك المفضلة لدى الكثيرين، سواء كانوا كبارا أو صغارا، فهي تتميز بطراوتها وسهولة تحضيرها باستخدام الخلاط، يضيف الزبادي للكيكة نكهة فريدة ويجعلها خفيفة على المعدة وسهلة الهضم، بالإضافة إلى كونها مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة مثل البروتين والحديد، يمكن تقديمها في مناسبات مختلفة مثل حفلات الأعياد والإحتفالات المتنوعة في هذا المقال، سوف نستعرض كيفية إعداد كيكة الزبادي الهشة بطريقة سهلة وسريعة.

مكونات الكيكة

لتحضير كيكة هشة لذيذة، ينصح باتباع الإرشادات التالية:

استعمل 2 كؤوس ونصف من الدقيق الأبيض.

قم بإضافة كوب كبير من الزبادي الطازج.

ثم أضف كوب ونصف من السكر الأبيض الناعم.

امزج نصف كوب من الزيت النباتي.

واخلط جيداً بيضة واحدة.

أضف ملعقة كبيرة من مسحوق الخميرة الكيميائية.

ثم أضف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ولا تنسى إضافة ذرة من الملح لتعزيز النكهة.

طريقة تحضير الكيكة

تعتبر إعداد كعكة واحدة من أسهل الوصفات، حيث يمكن تحضيرها بسرعة في غضون عشر دقائق فقط الخطوات بسيطة وسهلة للغاية: