“الأخضر بكام النهاردة؟” .. أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 2024 في مختلف البنوك المصرية

انخفض سعر الدولار اليوم بشكل واضح أمام الجنيه في جلسة التعاملات الخاصة بيوم الأثنين الموافق 22/4/2024، حيث سجل حوالي 48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، لذلك سوف نوصح لكم سعر الدولار اليوم في جميع البنوك المصرية من خلال هذا المقال.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

نقدم لكم أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23/4/2024 في مختلف البنوك المصرية، حسب آخر التحديثات عبر مواقعها الرسمية، وإليكم أهم أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك وهي كالآتي:

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر المركزي

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي حالياً حوالي 48.33 جنيه وذلك في حالة الشراء، في حين سجل حوالي و48.43 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر بحوالي 48.32 جنيه لعملية الشراء و48.42 جنيه في عمليات البيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 48.11 جنيه للشراء و 48.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم

بينما نلاحظ أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم حوالي 48.28 جنيه في عمليات الشراء و48.38 جنيه مصري في عمليات البيع.

سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس والبنك التجاري

تم تسجيل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري بحوالي 48.32 جنيه لعمليات الشراء و48.42 جنيه لعمليات البيع، كما أن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي الآن مقابل الجنيه اليوم حوالي 48.28 جنيه لعمليات الشراء و48.38 جنيه لعمليات البيع.