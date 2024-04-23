“الحق ابني لعيالك” .. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 في مصر بأنواعه المختلفة

شهد الأشخاص مؤخرًا تزايدًا في البحث عن أسعار الحديد والأسمنت الخاصة بالمستهلك اليومية، ويواجه سوق مواد البناء تقلبات مستمرة تتأرجح بين الارتفاع والانخفاض، فقد بلغ سعر طن حديد عز يوم الثلاثاء إلى 46 ألف جنيه مصري، بينما وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلى 2080 جنيها مصريًا كما يعلم الجميع، فإن الحديد والأسمنت يعتبران من أكثر المواد والقطاعات أهمية التي تتأثر بآليات العرض والطلب، وتعد هذه القطاعات من المكونات الأساسية في الاقتصاد المصري، خاصة أن التغيرات في سعر الدولار وتحرير سعر الصرف للجنيه المصري قد أسهمت في استمرار عدم استقرار أسعار الحديد، سنوافيكم عبر موقعنا بآخر التحديثات حول أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تهتم نسبة كبيرة من الناس والزبائن بمعرفة أسعار الحديد والاسمنت للمستخدم في يومنا هذا، ويشهد سوق الحديد والأسمنت حالياً حالة من التذبذبات في الأسعار، وهذا يختلف تبعًا لاسم الشركة المصنعة ومستوى جودة المنتجات، وكذلك الأسعار المعلنة للبيع من المصنع، التي يمكن أن تزيد بمقدار يتراوح بين 500 لـ1000 جنيه مصري لدى تجار التجزئة والموزعين، أما عن أسعار الحديد اليوم في مصر فكانت كما يلي:

سجل سعر حديد عز حوالي 46,000 جنيه للطن.

كما وصل سعر حديد المعادي لحوالي 42,000 جنيه للطن.

كذلك بلغ سعر حديد المراكبي لحوالي 43,000 جنيه للطن.

هذا بجانب أنه قد بلغ سعر حديد عطية 42,500 جنيه للطن.

كما وصل سعر طن حديد الجيوشي لحوالي 42,000 جنيه مصري.

كذلك وصل سعر طن حديد بيانكو الـ41,000 جنيه مصري.

سعر حديد سرحان 42,000 جنيه للطن.

سعر الاسمنت اليوم