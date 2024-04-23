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«بطعم لذيذ هيعشقها الأولاد من جمالها»…كيفية عمل كيك البراونيز بالشكولاتة في البيت!!!
تعد كيك البراونيز بالشوكولاتة من بين أكثر أصناف الحلويات شهرة بين محبي الحلويات، حيث تتميز بطعمها الشهي وقوامها الهش والناعم في الوقت نفسه، مما يجعلها خيارا مثاليا للجميع، تتألف هذه الفطائر اللذيذة من مزيج لذيذ من الشوكولاتة الغنية، والبيض الكريمي، والزبدة اللذيذة وبفضل هذه المكونات البسيطة والمتوفرة بسهولة في المنزل، يمكن لأي شخص تحضيرها بسهولة تامة دون الحاجة إلى مجهود كبير أو تكاليف مرتفعة تعتبر هذه الفطائر المثالية لجميع أفراد العائلة.
مكونات وصفة كيك البراونيز بالشكولاتة
لعمل كعكة البراونيز بالشكولاتة بأسهل الطرق، يطلب تأمين مجموعة من المكونات الضرورية وهي:
- كوب واحد من الدقيق الأبيض.
- حوالي ثلاثة أرباع الكوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى.
- رقائق الشوكولاتة (الكمية حسب الرغبة، يمكن استخدام الكمية المناسبة لتحقيق النكهة المرغوبة).
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ستة ملاعق كبيرة من الزبدة.
- نصف كوب من الشوكولاتة السائلة.
- ثلاثة أرباع الكوب من الشوكولاتة البيضاء المبشورة.
- أربعة بيضات.
- كوب ونصف من السكر الأبيض.
طريقة عمل كيك البراونيز بالشكولاتة
لصنع كيك البراونيز بالشوكولاتة بنجاح، يتوجب عليك اتباع الخطوات التالية بعناية ودقة:
- لنبدأ بتسخين الفرن عند 180 درجة مئوية لتجهيزه لخبز الكيك اللذيذ.
- قم بمزج الدقيق، الملح، ومسحوق الكاكاو في وعاء حتى تتمازج المكونات الجافة بشكل متساوي.
- ضعي الشوكولاتة السائلة، والزبدة، والشوكولاتة البيضاء في إناء على نار هادئة، وقومي بتحريكها بانتظام حتى تذوب وتصبح قوامها ناعماً.
- باستخدام خلاط كهربائي، اخفقي السكر والبيض على سرعة عالية حتى يصبح الخليط خفيفاً ورقيقاً.
- أضيفي خليط السكر والبيض إلى الشوكولاتة الذائبة وامزجيهما جيداً لضمان تمازج المكونات بشكل متناسق.
- صبي الخليط في صينية الخبز ورشي رقائق الشوكولاتة بالتساوي فوقه.
- ضعي الصينية في الفرن المسخن سابقاً واتركيها لمدة تتراوح ما بين 25 و 30 دقيقة تقريباً حتى تنضج.
- عندما ينضج، أخرجي الصينية من الفرن واتركي الكيك يبرد قليلاً قبل تقطيعه وتقديمه.