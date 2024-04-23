«بطعم لذيذ هيعشقها الأولاد من جمالها»…كيفية عمل كيك البراونيز بالشكولاتة في البيت!!!

تعد كيك البراونيز بالشوكولاتة من بين أكثر أصناف الحلويات شهرة بين محبي الحلويات، حيث تتميز بطعمها الشهي وقوامها الهش والناعم في الوقت نفسه، مما يجعلها خيارا مثاليا للجميع، تتألف هذه الفطائر اللذيذة من مزيج لذيذ من الشوكولاتة الغنية، والبيض الكريمي، والزبدة اللذيذة وبفضل هذه المكونات البسيطة والمتوفرة بسهولة في المنزل، يمكن لأي شخص تحضيرها بسهولة تامة دون الحاجة إلى مجهود كبير أو تكاليف مرتفعة تعتبر هذه الفطائر المثالية لجميع أفراد العائلة.

مكونات وصفة كيك البراونيز بالشكولاتة

لعمل كعكة البراونيز بالشكولاتة بأسهل الطرق، يطلب تأمين مجموعة من المكونات الضرورية وهي:

كوب واحد من الدقيق الأبيض. حوالي ثلاثة أرباع الكوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى. رقائق الشوكولاتة (الكمية حسب الرغبة، يمكن استخدام الكمية المناسبة لتحقيق النكهة المرغوبة). نصف ملعقة صغيرة من الملح. ستة ملاعق كبيرة من الزبدة. نصف كوب من الشوكولاتة السائلة. ثلاثة أرباع الكوب من الشوكولاتة البيضاء المبشورة. أربعة بيضات. كوب ونصف من السكر الأبيض.

طريقة عمل كيك البراونيز بالشكولاتة

لصنع كيك البراونيز بالشوكولاتة بنجاح، يتوجب عليك اتباع الخطوات التالية بعناية ودقة: