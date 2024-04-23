بكام الذهب اليوم.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23/4/2024 في مصر وعيار 21 يسجل 3150 جنيه

يهتم قطاع كبير من المواطنين لمتابعة أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة، وخاصة بعد التغييرات التي تطرأ على أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، حيث يتراجع الذهب تارة ويرتفع بعدها بشكل كبير وهذا بسبب المؤثرات الأولية على أسعار الذهب، ويعتبر الذهب واحد من المعادن ثمينة السعر والتي يستثمر فيه الكثيرون بأموالهم الطائلة كنوع من الاستثمارات الأمنة، كما يقبل البعض على شراء الذهب للزواج وتقديمه كهدايا وغيرها، وسوف نتابع معكم الآن في هذا المقال أخر المستجدات التي طرأت على أسعار الذهب اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

اليوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل 2024 تراجع الذهب بشكل ملحوظ خلال تعاملات الصباح، وجاء هذا التراجع الطفيف بالتزامن مع سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، لكونه واحد من المؤثرات الرئيسية في سعر الذهب بجانب سعر الذهب في البورصة العالمية، والجدير بالذكر أن سعر الذهب في سوق الصاغة المصري يختلف من تاجر لأخر ومن محافظة لأخرى ايضاً، وسجل عيار 21 اليوم بعد تراجعه اليوم بقيمة 95 جنيه نحو 3150 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23/4/2024

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3600 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3150 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2700 جنيه.

سعر الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه.

سعر جرام الذهب أونصة ذهب نحو 111.960 جنيه.

مصنعية الذهب في سوق الصاغة

تختلف مصنعية الذهب من تاجر لأخر ومن قطعة الذهب لأخرى وأيضاً بتغير عيار الذهب، وترتفع قيمة المصنعية كلما كانت قطعة الذهب عالية وبها زخرفة كثيرة، وتتراوح قيمة مصنعية الذهب بين 150 إلى 200 جنيه وتضاف على سعر جرام الذهب.