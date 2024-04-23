موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال في مصر 2024

كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل من العام الجاري، عن أنه أصدر قرار بتحديد موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم في كافة القطاعات سواء كافة الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية فضلا عن وحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وأيضا شركات القطاع العام.

موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال

وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري، قرار بأن يكون عيد العمال في مصر يوم الأحد الموافق الخامس من شهر مايو المقبل من العام الجاري عشرين أربعة وعشرين بدلا من يوم الأول من شهر مايو المقبل، كما تم تحديد موعد إجازة شم النسيم بأن تكون يوم الأثنين الموافق السادس من شهر مايو المقبل من العام الجاري.

موعد إجازة عيدي العمال وشم النسيم

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، أن إجازة عيد العمال وإجازة شم النسيم سوف تكون مدفوع الأجر لكل من جميع الوزارات في الحكومة المصرية وكافة العاملين في المصالح الحكومية فضلا عن أيضا أن الإجازة مدفوعة الأجر لكل من الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية على مستوى كافة المحافظات المصرية فضلا عن الشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام فضلا والقطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

إجازة عيدي العمال وشم النسيم

يذكر أن إجازة عيد العمال كانت في الأول من شهر مايو من كل عام ولكن صدر قرار مجلس الوزراء المصري منذ عدة سنوات بأن تكون معظم الإجازات مع نهاية الأسبوع ولكن هذا العام أصبح إجازة عيد العمال يوم الخامس من شهر مايو بسبب ارتباط عيد شم النسيم فضلا عن احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد.