استعلم من منصة مظلتي الوجبة الأخيرة 2024 بشروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

منصة مظلتي الوجبة الأخيرة، التي قد أعلنت عنها مؤخرًا وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية وذلك لدعم الأسر الفقيرة والغير قادرة على العيش في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي قد أعلنت بدورها تقديم مبلغ مالي لمساعدة تلك الأُسر وفقًا لشروط معينة قد وضعتها الوزارة للتأكد من استحقاق الأسر المتقدمة لتلك المساعدة، وخلال هذه المقالة سوف نتعرف أكثر عن منصة مظلتي بالإضافة إلى الشروط التي يجب توافرها للحصول علي دعم الرعاية الاجتماعية.

منصة مظلتي الوجبة الأخيرة

هي منصة إلكترونية رسمية تابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية تسعى لتقديم رعاية اجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا وذلك بتوفير دعم مادي لإعانتهم علي الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشنها، كما أنها تتميز بعدة محاور أخري كالرعاية الصحية بواسطة تسهيل التواصل المباشر للمرضي مع الأطباء بالإضافة إلى توفير الأدوية وصرفها والمتابعة المستمرة للمرضي، بالإضافة لكونها توفر خِدْمَات خاصة بالسكن وتوفير فرص عمل وخدمات اجتماعية أخري كرعاية الأطفال و المسنين و ذوي الاحتياجات الخاصة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

يشترط أن يكون المتقدم الجنسية و مقيم دائم داخل العراق.

يجب ألا يكون لديه دخل شهري ثابت.

أن يكون عمر المتقدم من الرجال بين 18 إلي 60 عامًا وأن تكون المتقدمة عمرها ما بين 15 إلي 55 عامًا.

تكون هذه الرعاية لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة كما تكون أيضًا للمطلقة والأرملة وزوجة المفقود.

يتوجب ألا تقل أفراد الأسرة عن أربع أشخاص.

يجب تقديم قرارًا مكتسب الدرجة القطعية بواسطة أسرة النزيل (المسجون) كما يجب أن يزيد مدة الحكم عليه عن سنة، واليكم رابط أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية.

يجب علي اليتيم تقديم شهادة وفاة لكلا الوالدين أو أحد منهم علي حسب الحالة مع عقد زواج الأم بالإضافة إلى شهادة وصايا لأحد من أهل اليتيم وذلك من المحكمة المختصة.

يشترط علي المتقدم ألا يكون لدية أي أصول تجارية أو حسابات بنكية أو عقارات.

ينبغي له أن يقدم كافة الوثائق و المستندات التي تثبت حالته الاجتماعية.

تنطبق هذه الرعاية على الفتاة البالغة الغير متزوجة فاقدة الأبوين وعمرها أقل من 35 عامًا.

وكذلك العزباء الغير متزوجة التي بلغت من العمر ما بين 35 إلي 55 عامًا.

إلي هنا وصلنا معكم لختام شرح منصة مظلتي الوجبة الأخيرة 2024 واهم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية.